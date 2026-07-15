«Пари фест» объявил секретного артиста фестиваля

«Пари фест» анонсировал секретного артиста фестиваля — группу «Станция метро Горьковская». Об этом пресс-служба мероприятия рассказала «Афише Daily».
Коллектив закроет главную сцену фестиваля. Творческое объединение из Нижнего Новгорода известно аудио-визуальными шоу и уникальной энергетикой. За пять лет существования проект стал воплощением свободы, самобытности и искусства, отметили организаторы.
Фестиваль пройдет 1 августа на нижегородской «Стрелке». На нем также выступят Big Baby Tape, ATL, Boulevard Depo, Тося Чайкина, Мартин, Bad Balance, «Полка», passmurny, «Кассета», Boris Redwall, Izhevski, Tesla by Nikita Zabelin, nttrl, Dimma Urih, Недры, The Dawless, Agraba, Горный, ParaStereo, Kazak, Rich Rudeboyz, Chensky, Isentie live, Monoplay, Diuragga, Karl Chix.
Музыкальная программа развернется сразу на трех сценах. На главной сцене «Пари фест х ОТП Банк» выступят хэдлайнеры и самые ожидаемые артисты. На электронной сцене «Стрелка х Билайн» — лайв-проекты и лучшие артисты российской электронной сцены. Новая экспериментальная сцена «Резонанс х Дзен» посвящена мультимедийным и аудиовизуальным перформансам, коллаборациями и специальные выступления резидентов фестиваля.
Для посетителей будет доступна также спортивная программа. В нее войдут соревнования по паделу, скейтбордингу, мастер-классы и выступления по слэклайну, киберспортивный турнир и многое другое.