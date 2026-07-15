«Пари фест» объявил секретного артиста фестиваля

«Пари фест» анонсировал секретного артиста фестиваля — группу «Станция метро Горьковская». Об этом пресс-служба мероприятия рассказала «Афише Daily».



Коллектив закроет главную сцену фестиваля. Творческое объединение из Нижнего Новгорода известно аудио-визуальными шоу и уникальной энергетикой. За пять лет существования проект стал воплощением свободы, самобытности и искусства, отметили организаторы.