В «Яндекс Go» появилась быстрая доставка цветов

В приложении «Яндекс Go» появился раздел, в котором можно заказать быструю доставку цветов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.



В нем собраны предложения более чем 3 тыс. продавцов в 300 городах России. Чтобы приобрести букет, нужно открыть раздел «Цветы» на главном экране «Яндекс Go». Затем приложение покажет ассортимент магазинов, которые доступны по выбранному адресу.



Отмечается, что среди продавцов будут как крупные сети (например «Мосцветок», «Простоцветы», «Ирис»), так и небольшие магазины (Roots, Rozen Dozen и My moment). Срок и стоимость доставки зависят от магазина и расстояния (в среднем до 1 часа). Если заказ выполняют курьеры «Яндекса», доставка будет бесплатной.