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Во Франции разработают мини-дрон для уничтожения комаров

Афиша Daily
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Во Франции появится мини-дрон для борьбы с комарами. Его разработает стартап Tornyol.

Беспилотник весом всего 40 грамм будет оснащен ультразвуковым сонаром и «интеллектуальными алгоритмами управления». Он сможет летать в установленной зоне площадью до 5 акров и патрулировать ее.

В случае обнаружения насекомых дрон нейтрализует их прямо в воздухе. По словам создателей устройства, оно будет «измельчать комаров в своих пропеллерах».

Видео:&nbsp;Tornyol

При этом дрон, как обещают авторы инновации, спроектирован безопасным для детей и домашних животных. В него внедрена система предотвращения столкновений. Кроме того, конструкция беспилотника легкая, а пропеллеры закрыты.

«Дрон автоматически поддерживает безопасное расстояние от людей и животных, а его небольшие размеры и вес сводят к минимуму любой риск в маловероятном случае контакта», — подчеркнул производитель.

Беспилотник работает от аккумулятора, который обеспечивает три минуты бесперерывного полета. При низком уровне заряда устройство автоматически возвращается на зарядную станцию. Для полной зарядки дрону требуется 30 минут.

Уже сейчас на сайте стартапа можно оформить предзаказ на дрон, воюющий с комарами. Депозит составляет 100 долларов. Сколько будет стоить беспилотник в конечном итоге, не уточняется. Гаджет планируют не только продавать, но и сдавать в аренду по подписке. На рынок дрон выйдет в 20 27 году.

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