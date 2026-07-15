Джессика Альба снимется в ремейке «Из 13 в 30»

Актриса Джессика Альба, известная по фильмам «Город грехов» и «Фантастическая четверка», снимется в ремейке комедии «Из 13 в 30». Об этом сообщил Deadline.
Кого сыграет Альба, держится в секрете. Съемки картины уже стартовали в Лос-Анджелесе. В актерский состав входят Эмили Бейдер, Логан Лерман и Аделин Рудольф.
Звезда оригинального фильма Дженнифер Гарнер выступает продюсером проекта. Режиссером стал Бретт Хейли, снявший для Netflix ромком «Люди, которых мы встречаем в отпуске».
Сценарий ремейка написали Ханна Маркс («Марк, Мэри и другие люди») совместно с Флорой Грисон («Дневники принцессы-3»). Разработкой ленты занимаются также Джо Рот и Джефф Киршенбаум из RK Films. Премьера ожидается в 2027 году.
Сюжет нового фильма держится в секрете. Оригинальная картина, вышедшая в 2004 году, рассказывала о 13-летней девочке, которая волшебным образом оказывается в теле 30-летней женщины. Фильм собрал около 96 млн долларов в мировом прокате.