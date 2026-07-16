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В продаже появились интеллектуальные телевизоры «Сбер 8000» с ИИ-помощником «ГигаЧат»

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: «Сбер»

Новая линейка интеллектуальных телевизоров «Сбер» серии 8000 появилась в магазинах.

Она предназначена для ключевых сценариев домашнего досуга: кино, спорта и гейминга. Среди преимуществ — реалистичное изображение, мощный звук и управление голосом без пульта. Встроенный ИИ-помощник «ГигаЧат» делает взаимодействие с телевизором интуитивным. 

Девайс представлен в трех диагоналях: 50, 55 и 65 дюймов. Линейка выполнена в безрамочном дизайне с мононогой. Устройство гармонично впишется практически в любой интерьер. За разработку телевизоров отвечает компания–партнер SberDevices.

Реализм


Телевизор оснащен современной матрицей QD-miniLED с разрешением 4К. Она отличается насыщенной цветопередачей, глубоким черным цветом и высокой контрастностью. У экрана адаптивная подсветка, которая подстраивается под освещение в комнате.

Серия 8000 подходит для просмотра динамичного контента: технология MEMC обеспечивает плавную картинку в фильмах и спортивных трансляциях. В играх за качество изображения отвечает технология DLG с частотой обновления до 144 герц. Она отвечает за восприятие быстро меняющихся сцен в гонках, спортивных симуляторах и файтингах.

Иммерсивный звук


В этой линейке телевизоры впервые оборудованы аудиосистемой формата 2.1 с сабвуфером, которая выдает объемный и чистый звук до 52 ватт. Его сочетание с динамиками создает эффект присутствия. Диалоги легко разобрать даже в экшн-сценах.

Голосовое управление и «ГигаЧат»
 

Все модели линейки оснащены технологией FarField, которая позволяет управлять устройством через голосовые команды: запускать приложения, менять громкость или ставить воспроизведение на паузу. В фоновом режиме телевизор можно использовать как умную колонку для общения с ИИ-помощником «ГигаЧат», воспроизведения музыки или управления умным домом.

Телевизоры «Сбер» работают на операционной системе «Салют ТВ». Интегрированный искусственный интеллект облегчает поиск контента и составляет персональные рекомендации. Пользователю не нужно переключаться самому искать фильм за фильмом — достаточно попросить «ГигаЧат».

В новой версии «Салют ТВ» обновлена главная страница. В ней появился виджет «Продолжить просмотр», отдельные витрины спортивного и музыкального контента, а также улучшились рекомендации фильмов, сериалов и видеоконтента.

«Мы активно развиваем направление интеллектуальных телевизоров „Сбер“ и видим высокий интерес пользователей: в первом полугодии 2026 года количество проданных устройств увеличилось на 41% год к году, а доля на рынке ТВ составила 8%. В ноябре на AI Journey мы представили первые телевизоры с голосовым управлением, сегодня уже выпустили новую линейку с улучшенными характеристиками изображения, звука и дизайна», — рассказал Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» «Сбера». 

По его словам, сейчас меняется роль телевизора: люди рассматривают его не просто как устройство для просмотра контента, а как часть цифровой экосистемы, объединяющей развлечения, управление умным домом и возможности искусственного интеллекта. Благодаря развитию ИИ-помощника «ГигаЧат» привычные сценарии взаимодействия с техникой становятся более естественными и удобными — от выбора фильма под настроение до включения света одной командой.

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