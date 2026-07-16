В продаже появились интеллектуальные телевизоры «Сбер 8000» с ИИ-помощником «ГигаЧат»

В новой версии «Салют ТВ» обновлена главная страница. В ней появился виджет «Продолжить просмотр», отдельные витрины спортивного и музыкального контента, а также улучшились рекомендации фильмов, сериалов и видеоконтента.



«Мы активно развиваем направление интеллектуальных телевизоров „Сбер“ и видим высокий интерес пользователей: в первом полугодии 2026 года количество проданных устройств увеличилось на 41% год к году, а доля на рынке ТВ составила 8%. В ноябре на AI Journey мы представили первые телевизоры с голосовым управлением, сегодня уже выпустили новую линейку с улучшенными характеристиками изображения, звука и дизайна», — рассказал Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» «Сбера».



По его словам, сейчас меняется роль телевизора: люди рассматривают его не просто как устройство для просмотра контента, а как часть цифровой экосистемы, объединяющей развлечения, управление умным домом и возможности искусственного интеллекта. Благодаря развитию ИИ-помощника «ГигаЧат» привычные сценарии взаимодействия с техникой становятся более естественными и удобными — от выбора фильма под настроение до включения света одной командой.