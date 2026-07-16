Мэтт Деймон в интервью Harper’s Bazaar рассказал, что поначалу отказался от главной роли в «Марсианине» Ридли Скотта, потому что она показалась ему слишком похожей на роль в «Интерстелларе».
«Я только что сыграл в „Интерстелларе“. Я так зациклился на этом, что подумал: „Я только что сыграл парня, застрявшего на планете, не могу же я снова играть парня, застрявшего на планете“», — объяснил актер. Когда он поделился этими сомнениями со Скоттом, режиссер ответил без колебаний: «О, всем плевать». Деймон признался: «И я такой: „Ладно, я согласен“».
Главный герой «Марсианина» астронавт Марк Уотни вместе с миссией «Арес-3» высаживается на Марс. Разыгрывается песчаная буря, и исследователи вынуждены эвакуироваться. Уотни забывают, так как решают, что он погиб. Мужчина приходит в сознание уже один на пустынной планете с ограниченным запасом еды, воды и кислорода.
Завтра, 17 июля, в мировой прокат выходит «Одиссея» Кристофера Нолана с Деймоном в главной роли. Это первый в истории игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Нолан сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. Помимо Деймона, в фильме играют Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Роберт Паттинсон («Сумерки»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства») и Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»).
Деймон также снимется в новом проекте Дэниела Шайнерта и Дэниела Квана, известных по оскароносной картине «Всё везде и сразу». Недавно к актерскому составу фильма присоединилась британская певица PinkPantheress — это будет ее кинодебют. Сюжет затронет темы глобального потепления и путешествий во времени, включит в себя элементы супергероики. В фильме будут две временные линии — в 1980-х и в наши дни.