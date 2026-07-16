«Я только что сыграл в „Интерстелларе“. Я так зациклился на этом, что подумал: „Я только что сыграл парня, застрявшего на планете, не могу же я снова играть парня, застрявшего на планете“», — объяснил актер. Когда он поделился этими сомнениями со Скоттом, режиссер ответил без колебаний: «О, всем плевать». Деймон признался: «И я такой: „Ладно, я согласен“».