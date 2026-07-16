25 июля в Москве пройдет День фонда «Подари жизнь»

25 июля на Усачевском рынке в Москве пройдет День фонда «Подари жизнь». Он станет продолжением дружбы фонда и «Афиши Daily», которая выступит информационным партнером события.
Большой городской праздник объединит музыку, гастрономию, благотворительность и людей, помогающих детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями. Средства, собранные во время мероприятия, будут направлены на помощь подопечным проекта.
В этом году День фонда станет частью юбилейной кампании «20 лет и 100 тыс. причин продолжать». «За двадцать лет рядом с „Подари жизнь“ были тысячи людей: врачи, волонтеры, доноры, благотворители, партнеры, музыканты, актеры, журналисты и друзья фонда. Именно благодаря этому большому сообществу помощь детям становится возможной каждый день», — отмечают организаторы.
За прилавками корнеров-партнеров будут работать и общаться с посетителями звездные друзья «Подари жизнь». Это Юлия Снигирь, Влад Ценев, Антон Шурцов, Алена Долголенко, Диана Енакаева, Даша Котрелева, Кузьма Котрелев, Эльдар Калимулин, Дима Стрижак, Чупля, Валентина Алексеева, Анастасия Красовская, Егор Губарев, Святослав Рогожан, Мила Ершова, Этери Бериашвили, Ксения Суркова и другие. Список участников продолжает пополняться.
К акции присоединятся Frank by Basta, Soul Seoul, «Оджахури», Cooklinova, «Заморская лавка», The Truffle, Greeks, «Клев» и другие партнеры фонда. Они передадут часть выручки фонду «Подари жизнь».
На протяжении всего дня на Усачевском рынке будет работать большая развлекательная программа для детей, подростков и взрослых. Запланированы творческие, игровые и спортивные активности от партнеров фонда, аквагрим, шоу мыльных пузырей, ростовые куклы, фотобудка. Можно будет также собрать «Бусины храбрости» — символ поддержки детей, проходящих лечение.
Музыка заиграет с самого открытия и до позднего вечера. Специальную музыкальную программу подготовит редакция «Афиши Daily». DJ-сеты исполнят главный редактор Александра Садыкова-Левина и редактор Шура Богачева. Финалом праздника станет большой бесплатный концерт групп «Лампабикт» и Ugli.
«Для нас очень ценно, что рядом с фондом появляются новые партнеры, которые разделяют наши ценности и готовы говорить о благотворительности со своей аудиторией. За двадцать лет мы убедились: помощь всегда начинается с доверия между людьми», — рассказала директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.