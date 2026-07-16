25 июля в Москве пройдет День фонда «Подари жизнь»

25 июля на Усачевском рынке в Москве пройдет День фонда «Подари жизнь». Он станет продолжением дружбы фонда и «Афиши Daily», которая выступит информационным партнером события.



Большой городской праздник объединит музыку, гастрономию, благотворительность и людей, помогающих детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями. Средства, собранные во время мероприятия, будут направлены на помощь подопечным проекта.



В этом году День фонда станет частью юбилейной кампании «20 лет и 100 тыс. причин продолжать». «За двадцать лет рядом с „Подари жизнь“ были тысячи людей: врачи, волонтеры, доноры, благотворители, партнеры, музыканты, актеры, журналисты и друзья фонда. Именно благодаря этому большому сообществу помощь детям становится возможной каждый день», — отмечают организаторы.