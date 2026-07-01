«Еще с начальной школы я знала, что буду журналисткой. В университете осознала, что больше всего меня интересует социалка и помощь людям. Уже во время диплома стало понятно, что это будет моей сферой экспертизы. Я писала работу о том, как СМИ влияют на дестигматизацию психических расстройств. На защите была главред портала „Такие дела“ Настя. Именно в это издание я мечтала попасть, ведь благодаря ТД увидела, как круто сочетаются журналистика, помощь людям и активизм. После защиты меня взяли к ним на практику, которая впоследствии переросла в мою первую работу. Мы каждый день прикладывали максимум усилий для того, чтобы сделать благотворительность в России системной и доступной каждому. Для нас всегда человек и помощь ему были на первом месте. В тот период мне откликались слова фотографа Димы Маркова: он верил, что только социальная журналистика имеет смысл. Долгое время я разделяла эту позицию.