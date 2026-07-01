«Еще с начальной школы я знала, что буду журналисткой. В университете осознала, что больше всего меня интересует социалка и помощь людям. Уже во время диплома стало понятно, что это будет моей сферой экспертизы. Я писала работу о том, как СМИ влияют на дестигматизацию психических расстройств. На защите была главред портала „Такие дела“ Настя. Именно в это издание я мечтала попасть, ведь благодаря ТД увидела, как круто сочетаются журналистика, помощь людям и активизм. После защиты меня взяли к ним на практику, которая впоследствии переросла в мою первую работу. Мы каждый день прикладывали максимум усилий для того, чтобы сделать благотворительность в России системной и доступной каждому. Для нас всегда человек и помощь ему были на первом месте. В тот период мне откликались слова фотографа Димы Маркова: он верил, что только социальная журналистика имеет смысл. Долгое время я разделяла эту позицию.
Я верю в теорию маленьких дел. Да, мы не можем сразу изменить весь мир, но можем постепенно менять свой маленький — помогать конкретным людям, организациям, животным. Это то, что наполняет жизнь смыслом, делает нас менее уязвимыми перед трудностями, показывает, что каждый человек может что-то изменить к лучшему. Для меня таким инструментом остается социальная журналистика.
С благотворительностью я работаю и как журналист — через материалы „Афиши Daily“, и как пробоно-волонтер — это люди, которые помогают фондам своими профессиональными компетенциями.
Сейчас мы запускаем совместный проект с фондом „Подари жизнь“. Для меня это тоже часть социальной журналистики и корпоративной социальной ответственности. Мне очень хочется, чтобы таких проектов между журналистикой, некоммерческими организациями и людьми, которые помогают, становилось больше. Только вместе мы сделаем все эти маленькие шаги, которые изменят и наш большой мир».
«Впервые тема помощи стала для меня личной благодаря событиям, которые однажды заставили по-другому посмотреть на эту тему в каком-то широком смысле. Не хотелось бы сейчас уходить в личные подробности, но именно тогда я впервые по-настоящему почувствовал, что чужих историй не бывает.
Мне близка мысль, что глобально мы все связаны. Поэтому, когда помогаешь другому человеку, в каком-то смысле помогаешь и самому себе. Может звучать немного эгоистично, но я правда это замечаю: когда слишком концентрируешься на себе, легко застрять в собственных переживаниях. А внимание к другому человеку удивительным образом возвращает ощущение жизни и какого-то внутреннего равновесия. Поэтому я бы назвал помощь скорее внутренней необходимостью. Или, если проще, — желанием быть рядом.
В этом и есть ценность таких историй: они позволяют хотя бы ненадолго выйти за пределы собственного опыта и увидеть, что чувствует другой человек. Мне кажется, без этого очень сложно говорить о настоящем участии и внимании друг к другу.
Иногда кажется, что помощь — это обязательно что-то большое и героическое. Но мне ближе мысль, что она складывается из маленьких действий. Не всегда нужно совершать подвиг. Иногда достаточно просто откликнуться, если у тебя есть возможность и внутренний ресурс. Для меня помощь вообще начинается не с масштаба поступка, а с внутреннего импульса — когда возникает желание быть полезным. И если это желание есть, не так важно, насколько большим окажется твой вклад. Важно, что ты не проходишь мимо, когда можешь что-то сделать.
Если закончить фразу „Я помогаю, потому что…“, мой ответ будет очень простым: потому что могу и хочу. Для меня это не про обязанность или попытку кого-то спасти, а про внутреннее желание откликнуться, когда действительно можешь быть рядом и хоть немного помочь».
«Концепция помощи важна для меня, и я в целом стараюсь не упускать возможности сделать чью-то жизнь немного лучше. Помимо регулярных пожертвований в доверенные фонды, также время от времени откликаюсь на частные просьбы. Недавно мы с группой ребят купили собаку мечты девочке на паллиативной помощи. Еще собирали деньги на ветеринара для бездомных животных. Зимой я отдала бабушке на улице пакет с едой из ресторана, который везла маме (маме потом купила другой).
Самый запоминающийся опыт, конечно, не перевод денег, а личное участие. Благодаря подруге-волонтеру (и вместе с ней) я несколько раз участвовала в акциях помощи пожилым людям: убирала у них в квартирах и однажды выступала на концерте в доме престарелых для артистов на пенсии. Петь и играть на фортепиано перед залом профессиональных актеров и музыкантов было очень страшно. Так я не нервничала на сцене, пожалуй, никогда, но и публику более благодарную представить сложно.
Использовать свои умения во благо для меня особенно приятно. Я чувствую ответственность за это. Поэтому мой голос можно слышать в благотворительных подкастах студии „Поток“. Профессия журналиста — тоже неслучайна. Я благодарна ей за возможность привлекать внимание к хорошим инициативам. По себе знаю: в суете дней не всегда получается быть проактивной и искать способы помогать — эффективнее, если они находят тебя сами».
«Когда я была совсем маленькой, мне было трудно расставаться со своими вещами. До сих пор помню это детское чувство несправедливости, когда взрослые говорили: „Отдай этой девочке свою игрушку“. Тогда мне казалось, что это сложно, и каждый раз такие моменты заканчивались драмой и слезами.
В моей семье была одна традиция, в которой все ощущалось совсем иначе. Раз в полгода или год мы с мамой выбирали разные вещи, покупали какие-то небольшие подарки и отвозили их в детские дома. Мама всегда находила очень правильные слова, объясняла, почему это важно. Она вообще у меня удивительная. Тогда я совершенно спокойно отдавала свои любимые игрушки, хотя их у меня было совсем немного.
Мама никогда не брала меня внутрь детского дома, я ждала ее в машине. Когда она возвращалась, оставалось какое-то тяжелое чувство: ты вроде бы помог, но глобально ничего не изменилось. Мне тогда, маленькой, очень хотелось, чтобы у всех детей все было хорошо, чтобы все были счастливы. И я долго не могла понять, почему так не бывает.
Только потом, со временем, я поняла одну очень важную для себя вещь: если ты можешь привнести в этот мир хоть немного света, кому-то помочь, сделать жизнь вокруг себя чуточку лучше — просто делай это. Потому что именно из таких маленьких поступков постепенно складываются большие перемены.
Сейчас я вообще не очень люблю слово „помогать“. Для меня это скорее про жизнь. Про желание на протяжении жизни делать добрые дела просто потому, что тебе этого хочется и потому что ты сам от этого становишься счастливее. Наверное, в самые сложные периоды именно это и держит меня на плаву — мысль, что могу нести свет и хоть по капельке что-то менять вокруг себя. Именно поэтому для меня все это в первую очередь про тепло, которым ты обмениваешься с другим человеком: иногда словом, иногда поступком. Вообще искреннее тепло — очень редкая валюта.
Когда я переехала в Москву и поступила в театральный, мы с курсом ездили играть спектакли для детей в онкологических центрах. Потом я познакомилась с фондом „Дом с маяком“, а сейчас стараюсь регулярно поддерживать онкологические центры. Для меня это никогда не было историей про „уделить время“. Это просто сделать. Как сходить в магазин за водой — такая же необходимость.
Мне бы очень хотелось, чтобы однажды о благотворительности не нужно было говорить отдельно. Чтобы помощь стала такой же естественной частью нашей жизни, как забота о семье или друзьях. Мне кажется, новое поколение сможет к этому прийти быстрее нас. Очень хочется верить, что однажды помощь перестанет нуждаться в рекламе и станет просто нормой. Если закончить фразу „Я помогаю, потому что…“, то мой ответ будет очень простым: потому что живу. Наверное, именно так для меня и должно быть».
«Вместе с подругами мы организовывали мини-фестивали, просветительские и развлекательные мероприятия и собирали на них средства в помощь женщинам в заключении и женщинам, переживающим бытовое насилие.
В России много фондов, у которых есть опыт, желание работать и выстроенные процессы, но часто не хватает финансирования. Я подумала, какие навыки у меня уже есть и какие мне хотелось бы развить, и решила использовать их с пользой. Например, читала лекции о кино за донаты в пользу фонда. Мне хотелось набраться опыта публичных выступлений — я все равно этим занималась бы, а так это еще и приносило реальную пользу.
Еще я помогала собирать пожертвования на благотворительных кинопоказах с обсуждением и коллажных мастер-классах, а мои подруги устраивали аукционы, где мы продавали разные редкие и интересные вещи из своих коллекций (так я рассталась с кепкой с Каннского кинофестиваля)».
«Наверное, я не смогу вспомнить какой-то один момент, после которого тема помощи стала для меня глубоко личной. Кажется, меня просто так воспитывали с детства. Если есть возможность помочь человеку — помоги. Без долгих размышлений. Эта мысль всегда была рядом со мной, поэтому сегодня я стремлюсь жить именно так.
Не могу сказать, что благотворительность занимает огромную часть моей жизни, но если я понимаю, что у меня есть пути, время и ресурс быть полезным, я стараюсь этим воспользоваться. И с недавним благотворительным забегом Legal Run все получилось очень естественно — ребята из фонда „Подари жизнь“ пригласили меня присоединиться, и я согласился, не раздумывая. Мне показалось, что это очень классная история: люди собираются вместе, чтобы сделать что-то действительно важное.
Кажется, что сегодня очень важно показывать реальные истории помощи и вовлечения. Потому что призывы сами по себе редко работают так же сильно, как живые примеры. Когда человек видит, что кто-то уже сделал первый шаг, ему самому становится проще присоединиться. А иногда именно такого небольшого толчка и не хватает. Мне действительно близка мысль, что большие дела почти всегда начинаются с маленьких поступков. Именно поэтому мне кажется ошибкой думать, что небольшое пожертвование — 50 или 100 рублей — или один репост ничего не изменят. По отдельности они и правда могут казаться не совсем значительными. Но если так поступят сначала сотни, а потом тысячи людей, получится огромное колесо помощи.
Современный мир вообще дает нам для этого очень много возможностей. Благодаря соцсетям одна хорошая идея может очень быстро объединить и сплотить огромное количество людей. Мы с вами не раз видели примеры, когда люди „всем интернетом“ собирали большие суммы буквально по чуть-чуть.
За последние годы мое отношение к благотворительности не изменилось. Я всегда был уверен, что любая помощь имеет значение, и остаюсь при этом мнении. Не бывает слишком маленькой помощи. Если она сделана искренне, она уже становится частью чего-то большого. Когда я нахожусь во внутреннем диалоге с самим собой, то прихожу к довольно простой, но в то же время стойкой мысли: я хочу помогать, потому что могу. Сердцем и сознанием я очень хорошо понимаю, что есть люди, которым сегодня гораздо сложнее, чем мне. И если у меня есть возможность хоть немного облегчить чью-то жизнь или помочь приблизиться к важной цели, мне кажется правильным просто это сделать. Иногда именно из таких простых решений и рождаются самые большие изменения».
«Много лет назад я работала в издательском доме Sanoma Independent Media. У нас с коллегами была традиция: после того как приезжал тираж (то есть напечатанные журналы), обходить все редакции и набирать принт для личной коллекции. Редакцию ныне не существующего журнала Mamas & Papas я обычно обходила стороной: тема детства и родительства меня совершенно не интересовала в тот момент. Но как-то взяла один из номеров за компанию.
Журнал на постоянной основе сотрудничал с благотворительными фондами. Там публиковали истории людей, нуждающихся в помощи, а читатели могли поддержать героев, отправив необходимые вещи.
Мы с мамой прочитали эту историю, и нас она очень тронула. Вместе с этими размерами мы пошли в магазин, где набрали одежду, а также разные приятные мелочи для творчества. Еще помню, что одной из девочек было лет шесть, и мне очень захотелось подарить ей настоящую куклу Barbie. Я купила ей настоящую, производства Mattel, потому что мне не хотелось дарить какую-то дешевую китайскую куклу, а именно Barbie. Когда я сама была ребенком, это почему-то казалось важным.
Получилась огромная посылка — килограмм семь с половиной. Потом пришло письмо с благодарностью. Мы больше не общались, это была разовая история, но я ее запомнила на всю жизнь. Потому что было ощущение, что вроде покупаешь что-то другим людям, а хорошо становится тебе самой. Наверное, это звучит эгоистично, но это правда».