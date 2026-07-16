В Москве реконструируют стадион «Крылья Советов»

Правительство Москвы решило восстановить стадион «Крылья Советов» в районе Соколиная Гора. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.



Работы запланированы на 2027–2028 годы. Обновленный стадион станет мультиспортивным пространством для занятий разными видами спорта и семейного досуга.



Авторы проекта хотят воссоздать исторические объекты и сделать новые спортивные зоны. Главное футбольное поле оснастят искусственным покрытием и подогревом, теплыми раздевалками и новыми трибунами для зрителей. Вокруг поля будет беговая дорожка, за воротами — воркаут-площадки и площадки для сдачи норм ГТО.



В планах также ремонт центра игровых видов спорта, танцевальной площадки, теннисных кортов, а также места для игры в городки. В проект добавили строительство многофункциональной спортплощадки с катком и хоккейной коробкой, скейтпарка и кортов для падела.



В парадной части стадиона планируется восстановить зону отдыха с фонтаном. Еще на территории появится павильон проката с кафе и раздевалками.