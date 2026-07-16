В России снимут байопик про Юрия Куклачева

Дмитрий допустил, что главную роль может исполнить Сергей Безруков или Сергей Бурунов. «[Он] может воплотиться в любую роль, и в роль моего отца в том числе. <…> Если будет очень крепкий, интересный написан сценарий, то я думаю, что наши первые актеры страны с огромным желанием выступят в этой роли. Сергей Бурунов, например, ведь это должна быть комедийная история, но, конечно, с нотками драматизма», — пояснил он.



Юрий Куклачев — артист цирка, клоун и дрессировщик. Родился 12 апреля 1949 года в Московской области. После окончания школы Юрий Куклачев работал в типографии «Молодая гвардия» и занимался в народном цирке при Доме культуры «Красный Октябрь» под руководством педагога Михаила Зингера.



В 1967 году стал лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности и был приглашен на обучение в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Окончил его в 1971 году. В середине 70-х годов начал исполнять номера с участием кошек. В 1990 году создал Театр кошек.