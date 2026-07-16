На Сахалине медвежат, выпрашивавших еду на трассе, вернули в дикую природу

На Сахалине двух медвежат, которые около месяца выходили на федеральную трассу и просили еду у водителей, отловили и выпустили в дикую природу, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.
«Около месяца они выходили на федеральную трассу в районе Венского, затем подходили все ближе к Ногликам — к Горелому ручью, недалеко от реки Джимдан, где привыкли брать еду у проезжающих и проявляли повышенный интерес к людям», — написал глава региона. Люди не только подкармливали животных, но и специально приезжали ради фото и видео. Это создавало опасность для обеих сторон: одного из медвежат едва не сбили, другой укусил человека за палец.
Операция по отлову заняла около трех часов. Специалисты агентства лесного и охотничьего хозяйства, Ногликского лесничества, Сахалинского зоопарка и Госавтоинспекции действовали под строгим контролем ветеринаров. Затем медвежат вывезли в отдаленные охотничьи угодья, подальше от дорог и поселков, и выпустили.
«Первым поймали самца — он почти не боялся людей и машин из-за привычки к подкормке. Самка оказалась осторожнее: после поимки брата ушла в лес, специалистам пришлось искать ее, аккуратно приближаться и действовать максимально деликатно, чтобы не спровоцировать и не выгнать обратно на трассу», — сообщили в правительстве Сахалинской области.