На Сахалине медвежат, выпрашивавших еду на трассе, вернули в дикую природу

«Около месяца они выходили на федеральную трассу в районе Венского, затем подходили все ближе к Ногликам — к Горелому ручью, недалеко от реки Джимдан, где привыкли брать еду у проезжающих и проявляли повышенный интерес к людям», — написал глава региона. Люди не только подкармливали животных, но и специально приезжали ради фото и видео. Это создавало опасность для обеих сторон: одного из медвежат едва не сбили, другой укусил человека за палец.