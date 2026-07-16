Два сапбордиста спасли енота во время проливного дождя на озере Леди-Берд в Остине. Об этом сообщает местное издание KXAN.
Такер и Оуэн, как обычно, рыбачили и снимали видео, когда заметили в озере животное, которое несется в потоке воды. Сперва парни приняли его за собаку, но потом приблизили изображение с помощью камер и поняли, что это енот.
По словам Такера, течение начало затягивать животное под воду, и парни бросились ему на помощь. Такер подхватил енота веслом и начал грести к берегу. На видео попали кадры, как енот прячется от дождя под ногами сапбордиста.
«Подо мной он почувствовал себя в безопасности. Я не могу описать, какие чувства это у меня вызвало. Потом мы доставили его к берегу, и он убежал, даже не оглянувшись, не укусив нас и не издав ни звука», — отметил Такер.
Видео с эпичным спасением енота собрало за сутки более 10 млн просмотров. В комментариях называют сапбордистов легендами и отмечают, что у них доброе сердце. Сами же парни призывают и других быть добрыми и протягивать руку тем, кому это необходимо.
Добрые истории случаются не только в США. В Новой Зеландии недавно спасли собаку, неделю ждавшую хозяйку у водопада, в Саратовской области — косулю, которая застряла на льду, а в Москве — толстую летучую мышь.