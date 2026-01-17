В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги

Сотрудники МЧС спасли косулю, которая попала на лед Волги в Балаковском районе Саратовской области и не могла вернуться на берег, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное ГУМЧС.



«Животное, которое застряло на скользкой поверхности льда, обнаружили инспекторы ГИМС и спасатели в ходе совместного профилактического рейда по акватории Волги. Инспектор ГИМС Олег Филатов на руках эвакуировал животное со льда. На судне на воздушной подушке косулю довезли до берега, где потом благополучно выпустили», — рассказали в ведомстве.