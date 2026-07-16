Рэпера Птаху оштрафовали на 80 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху (настоящее имя — Давид Нуриев) на 80 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков в интернете, сообщил ТАСС.
Его признали виновным в нарушении ч. 3 ст. 6.13 Кодекса об административных правонарушениях. Поводом стала публикация треков «Не поздно», «Монолог» и «Не могу» в группе «Птаха aka Зануда» во «ВКонтакте».
Нуриев присутствовал на заседании. Он не признал вину и попросил суд прекратить дело. По словам Птахи, он не размещал композиции в социальной сети, хоть и является их автором. Музыкант хочет обжаловать штраф.
Ранее Птаха комментировал новость о возбужденном против него дела о пропаганде наркотиков. «Думаю, это попытка меня заткнуть в моих высказываниях о слишком жестких мерах в отношении рэп-артистов, в прямой цензуре и прочих ограничениях в плане искусства. Думаю, это именно это. Будем разбираться и, конечно, будем бороться. Я все равно молчать не буду», — сказал он.
Птаха — уроженец Баку, начавший карьеру в хип-хопе еще в 90-х. Музыкант входил в группы «Отверженные», Centr, «Три кита». Его можно было видеть в фильмах «Жара» и «Обитаемый остров».
В мае Птаха стал досточтимым мастером московской масонской ложи «Святой Грааль» № 67. Рэпер будет возглавлять ложу в 2026–2027 годах. Его выбрали единогласно.