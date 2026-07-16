Рэпера Птаху оштрафовали на 80 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

Нуриев присутствовал на заседании. Он не признал вину и попросил суд прекратить дело. По словам Птахи, он не размещал композиции в социальной сети, хоть и является их автором. Музыкант хочет обжаловать штраф.



Ранее Птаха комментировал новость о возбужденном против него дела о пропаганде наркотиков. «Думаю, это попытка меня заткнуть в моих высказываниях о слишком жестких мерах в отношении рэп-артистов, в прямой цензуре и прочих ограничениях в плане искусства. Думаю, это именно это. Будем разбираться и, конечно, будем бороться. Я все равно молчать не буду», — сказал он.



Птаха — уроженец Баку, начавший карьеру в хип-хопе еще в 90-х. Музыкант входил в группы «Отверженные», Centr, «Три кита». Его можно было видеть в фильмах «Жара» и «Обитаемый остров».