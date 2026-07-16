Post Malone выступит на закрытии чемпионата мира по футболу

В финале встретятся Испания и Аргентина. Аргентина по пути к решающему матчу обыграла Кабо-Верде, Египет, Швейцарию и Англию. Испания сразилась с Австрией, Португалией, Бельгией и Францией. Для испанцев это второй финал в истории — в 2010 году они в дополнительное время обыграли Нидерланды и стали чемпионами мира.