Post Malone выступит на закрытии чемпионата мира по футболу

Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом певец сообщил в соцсетях. Шоу пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси за 90 минут до финального матча.
«Самый масштабный чемпионат мира по футболу в истории заслуживает самых масштабных проводов», — пишут организаторы. Чемпионат мира 2026 года действительно стал крупнейшим: число участников выросдо с 32 до 48 команд. По словам президента ФИФА, эксперимент оказался успешным: команды со всех континентов набирали очки и забивали голы. Благодаря расширению квот на турнир впервые квалифицировались сборные Иордании, Узбекистана, Кабо-Верде и Кюрасао.
В финале встретятся Испания и Аргентина. Аргентина по пути к решающему матчу обыграла Кабо-Верде, Египет, Швейцарию и Англию. Испания сразилась с Австрией, Португалией, Бельгией и Францией. Для испанцев это второй финал в истории — в 2010 году они в дополнительное время обыграли Нидерланды и стали чемпионами мира.
В перерыве финального матча выступят Джастин Бибер, Шакира, Мадонна и BTS. Концерт пройдет в поддержку Глобального образовательного фонда FIFA, цель которого — собрать 100 млн долларов для расширения доступа к образованию и футболу для детей по всему миру.
Недавно ФИФА начала продавать фрагменты газона со стадиона «Метлайф». В комплекте — кусок поля в прозрачном кубе из эпоксидной смолы, USB-накопитель с сертификатом подлинности и логотип турнира на упаковке. Итоговый счет матча добавят сразу после игры. Цена составляет 450 долларов (около 35 тыс. рублей).