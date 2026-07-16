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VK, «Макс» и «Одноклассники» пропали из Google Play

Афиша Daily
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Фото: SOPA Images/Getty Images

Из магазина Google Play исчезли приложения мессенджера «Макс», почты Mail. ru, контентной платформы «Дзен», а также соцсетей VK и «Одноклассники» (все они принадлежат компании VK). 

Удаление VK и «Макс» из магазина приложений Google подтвердила их компания-разработчик. В VK отметили, что оба сервиса работают без ограничений, а скачать их можно в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.

«Обновления приложений также работают в обычном режиме — необходимо нажать „Обновить“ на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы. Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в МАХ и приложениях VK», — добавили в компании.

Одновременно соцсеть VK призвала пользователей переходить с домена .com на домен .ru. Там отметили, что по адресу vk. ru расположен тот же самый сервис с теми же возможностями, но который работает быстрее, чем vk. com.

«Код Дурова» перечислил все приложения VK, которые убрали из Google Store:

  • «ВКонтакте»;
  • «Почта Mail»;
  • «Облако Mail»;
  • «Дзен»;
  • «Одноклассники»;
  • «VK Музыка»;
  • «VK Мессенджер» и «VK Звонки»;
  • «VK Видео» и «VK Видео Live»;
  • «VK Знакомства»;
  • VK Play;
  • VK WorkSpace;
  • «VK Почта»;
  • «Юла»;
  • «Маруся».

Причины удаления российских приложений из Google Store не уточняются, однако, вероятно, все дело в новых европейских санкциях. 13 июля Совет Евросоюза включил в санкционный список компанию VK и ее дочернюю структуру Communication Platform LLC, которая занимается разработкой «Макса». Европейские министры обвинили их в нарушении прав человека в России, включая ограничения свободы выражения мнений и доступа к информации.

Санкции предусматривают заморозку активов этих компаний в Евросоюзе, а также запрет гражданам и организациям ЕС предоставлять им деньги и экономические ресурсы.

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