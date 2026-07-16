VK, «Макс» и «Одноклассники» пропали из Google Play

Из магазина Google Play исчезли приложения мессенджера «Макс», почты Mail. ru, контентной платформы «Дзен», а также соцсетей VK и «Одноклассники» (все они принадлежат компании VK).
Удаление VK и «Макс» из магазина приложений Google подтвердила их компания-разработчик. В VK отметили, что оба сервиса работают без ограничений, а скачать их можно в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.
«Обновления приложений также работают в обычном режиме — необходимо нажать „Обновить“ на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы. Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в МАХ и приложениях VK», — добавили в компании.
Одновременно соцсеть VK призвала пользователей переходить с домена .com на домен .ru. Там отметили, что по адресу vk. ru расположен тот же самый сервис с теми же возможностями, но который работает быстрее, чем vk. com.
«Код Дурова» перечислил все приложения VK, которые убрали из Google Store:
- «ВКонтакте»;
- «Почта Mail»;
- «Облако Mail»;
- «Дзен»;
- «Одноклассники»;
- «VK Музыка»;
- «VK Мессенджер» и «VK Звонки»;
- «VK Видео» и «VK Видео Live»;
- «VK Знакомства»;
- VK Play;
- VK WorkSpace;
- «VK Почта»;
- «Юла»;
- «Маруся».
Причины удаления российских приложений из Google Store не уточняются, однако, вероятно, все дело в новых европейских санкциях. 13 июля Совет Евросоюза включил в санкционный список компанию VK и ее дочернюю структуру Communication Platform LLC, которая занимается разработкой «Макса». Европейские министры обвинили их в нарушении прав человека в России, включая ограничения свободы выражения мнений и доступа к информации.
Санкции предусматривают заморозку активов этих компаний в Евросоюзе, а также запрет гражданам и организациям ЕС предоставлять им деньги и экономические ресурсы.