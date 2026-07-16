VK, «Макс» и «Одноклассники» пропали из Google Play

Из магазина Google Play исчезли приложения мессенджера «Макс», почты Mail. ru, контентной платформы «Дзен», а также соцсетей VK и «Одноклассники» (все они принадлежат компании VK).



Удаление VK и «Макс» из магазина приложений Google подтвердила их компания-разработчик. В VK отметили, что оба сервиса работают без ограничений, а скачать их можно в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.