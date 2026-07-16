В первой половине 2026 года музыкальные чарты формировались под влиянием трендов из соцсетей и треков, созданных с помощью ИИ. Об этом «Афише Daily» рассказал главный редактор сервиса «Звук» Влад Микеев. Редакция стриминга также собрала плейлист с главными хитами полугодия.
«Одним из главных событий полугодия стал успех трека „Купер“ Sqwoz Bab. Он создавался как рекламная интеграция, но быстро вышел за рамки кампании и поднялся на первые строчки чартов благодаря коротким роликам», — говорит Микеев. Он отметил, что популярным также стал трек «67» исполнителя Gazan.
Российские артисты все чаще выходят за пределы локальных чартов. Трек «Камин» Jony и Emin получил новую волну популярности благодаря видео об отношениях нейросетевых овощей. На международном рынке активно звучало «Slavic techno» — во многом благодаря коллективу Police in Paris.
Первая половина года запомнилась и громкими возвращениями. Мальбэк и Сюзанна объединились, а Баста и Гуф выпустили второй совместный альбом спустя 25 лет. Среди других ярких фитов — Ваня Дмитриенко и Saluki, Gotlibgotlibgotlib и Sabu с треком «Агентство насилия».