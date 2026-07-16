«Одним из главных событий полугодия стал успех трека „Купер“ Sqwoz Bab. Он создавался как рекламная интеграция, но быстро вышел за рамки кампании и поднялся на первые строчки чартов благодаря коротким роликам», — говорит Микеев. Он отметил, что популярным также стал трек «67» исполнителя Gazan.