Исследование: каждый пятый россиянин выращивает мини-огород на подоконнике или балконе

8 из 10 россиян занимаются растениям и дома или на даче. У трети опрошенных есть комнатные цветы, у каждого пятого — дачные грядки, у четверти — и то и другое. Еще 21% пока не пробовал, но готов заняться садоводством в будущем. Чаще всего выращивают декоративные растения (28%), овощи (20%) и зелень: укроп, базилик, петрушку (18%).