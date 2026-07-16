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Исследование: каждый пятый россиянин выращивает мини-огород на подоконнике или балконе

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: MAK/Unsplash

Каждый пятый россиянин выращивает овощи и зелень прямо на подоконнике или балконе, выяснили аналитики «Купера» и медиахолдинг Rambler&Co. В опросе приняли участие более 2000 человек.

8 из 10 россиян занимаются растениям и дома или на даче. У трети опрошенных есть комнатные цветы, у каждого пятого — дачные грядки, у четверти — и то и другое. Еще 21% пока не пробовал, но готов заняться садоводством в будущем. Чаще всего выращивают декоративные растения (28%), овощи (20%) и зелень: укроп, базилик, петрушку (18%).

В первом полугодии 2026 года спрос на удобрения, грунт и средства по уходу вырос на 5%, а на лопаты, грабли и вилы — на 4%. Средний чек на товары для дачи составил 333 рубля.

В основном растения выращивают для украшения интерьера или участка (24%), часто также отмечают удовольствие от самого процесса (19%). 15% опрошенных продолжают семейную традицию — растения выращивали их родители или бабушки с дедушками. 8% таким образом экономят на покупке овощей и зелени.

39% россиян признаются, что каждый новый листок или цветок приносит им радость. 17% любят делиться фотографиями растений с родными, 12% разговаривают с ними и придумывают имена.

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