Побывавший на Луне флаг СССР продали за 102,4 тысячи долларов

В письме, подтверждающем подлинность, Олдрин пояснил: «Прилагаемый советский флаг с „Аполлона-11“ побывал на Луне на борту командного модуля „Колумбия“. В июле 1969 года я высадился на Луну в составе экипажа „Аполлона-11“. Как жест дипломатии и в ознаменование этого исторического события, я решил лично взять с собой этот советский флаг размером 4 на 6 дюймов в свой личный набор. Этот флаг был жестом доброй воли между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, а также демонстрацией того, что „Аполлон-11“ был человеческим достижением, преодолевающим национальные границы».