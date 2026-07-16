Побывавший на Луне флаг СССР продали за 102,4 тысячи долларов

Советский флаг, побывавший на Луне на борту «Аполлона-11», продали на аукционе Sotheby’s за 102,4 тыс. долларов. Изначально лот оценивался в 7000–10 000 долларов.
Флаг размером 10 на 15 сантиметров принадлежал астронавту Баззу Олдрину. На правом верхнем углу предмета есть надпись «Побывал на Луне на борту Аполлона-11» и подпись Олдрина.
В письме, подтверждающем подлинность, Олдрин пояснил: «Прилагаемый советский флаг с „Аполлона-11“ побывал на Луне на борту командного модуля „Колумбия“. В июле 1969 года я высадился на Луну в составе экипажа „Аполлона-11“. Как жест дипломатии и в ознаменование этого исторического события, я решил лично взять с собой этот советский флаг размером 4 на 6 дюймов в свой личный набор. Этот флаг был жестом доброй воли между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, а также демонстрацией того, что „Аполлон-11“ был человеческим достижением, преодолевающим национальные границы».
В июне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Роскосмос до 2036 года создаст атомную электростанцию на Луне для энергоснабжения лунной инфраструктуры. После 2036 года ведомство рассчитывает вывести на орбиту аппараты с ядерными установками и начать поиск полезных ископаемых на спутнике Земли.