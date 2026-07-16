Певица Кеша собрала коллекцию из 1000 зубов своих фанатов

Певица Кеша рассказала в подкасте «Las Culturistas», что собирает человеческие зубы. По словам артистки, в ее коллекции — уже более 1000 зубов, большинство из которых ей прислали фанаты.
Кеша поделилась, что странное увлечение появилось у нее после того, как у ее ребенка выпали молочные зубы. Певица оставила зубы себе и решила сделать из них украшения: ожерелье, серьгу, пояс и корону.
Затем артистка начала коллекционировать зубы, по ее словам, «потому что это немного пугает гетеросексуальных мужчин». Кеша призналась, что начала размещать зубы по всему дому.
Певица сохраняет не только человеческие зубы. В ее коллекции есть и кошачьи, доставшиеся Кеше от ее любимых питомцев.
Кеша продолжает пополнять свое зубное собрание. Она призвала поклонников не выбрасывать зубы, а отправить их ей. «Я поп-звезда, и мне нужны ваши зубы», — подчеркнула она.