Певица Кеша собрала коллекцию из 1000 зубов своих фанатов

Затем артистка начала коллекционировать зубы, по ее словам, «потому что это немного пугает гетеросексуальных мужчин». Кеша призналась, что начала размещать зубы по всему дому.



Певица сохраняет не только человеческие зубы. В ее коллекции есть и кошачьи, доставшиеся Кеше от ее любимых питомцев.