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Певица Кеша собрала коллекцию из 1000 зубов своих фанатов

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Las Culturistas/YouTube

Певица Кеша рассказала в подкасте «Las Culturistas», что собирает человеческие зубы. По словам артистки, в ее коллекции — уже более 1000 зубов, большинство из которых ей прислали фанаты.

Кеша поделилась, что странное увлечение появилось у нее после того, как у ее ребенка выпали молочные зубы. Певица оставила зубы себе и решила сделать из них украшения: ожерелье, серьгу, пояс и корону.

Затем артистка начала коллекционировать зубы, по ее словам, «потому что это немного пугает гетеросексуальных мужчин». Кеша призналась, что начала размещать зубы по всему дому.

Певица сохраняет не только человеческие зубы. В ее коллекции есть и кошачьи, доставшиеся Кеше от ее любимых питомцев.

Кеша продолжает пополнять свое зубное собрание. Она призвала поклонников не выбрасывать зубы, а отправить их ей. «Я поп-звезда, и мне нужны ваши зубы», — подчеркнула она. 
 

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