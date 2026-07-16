Кейт Мара сыграет в мини-сериале The Roman

Кейт Мара вошла в актерский состав мини-сериала The Roman от Netflix. Об этом пишет Variety.



Главную роль исполнит Оскар Айзек. В каст также вошли Винсент Д'Онофрио, Клэнси Браун, Томас Садоски и Джейсон Шварцман. Ранее уже было объявлено об участии Бетти Гилпин, Алека Болдуина, Дэвида Костабиле, Шалома Брюн-Франклина и Джимми О. Янга.



Действие The Roman развернется в мире казино Лас-Вегаса. Айзек сыграет владельца популярного игрового заведения, который должен будет укрепить свои позиции. Персонаж Кейт Мары — амбициозная предпринимательница Холли Рив.



Д'Онофрио сыграет промоутера из мира ММА Доминика Уорда. Клэнси Брауну досталась роль Элвуда — немногословного персонажа, который «знает в буквальном и переносном смысле, где зарыта скелеты города». Томас Садоски исполнит роль эксцентричного шеф-повара Луки. Джейсон Шварцман появится в эпизодической роли Дэвида Круппа — наследника с карточными долгами.



Планируется восемь эпизодов. Джей Си Чендор будет режиссером первых двух серий. Шоураннерами выступают авторы сериала «Миллиарды» Брайан Коппельман и Дэвид Левин. Один из исполнительных продюсеров — Мартин Скорсезе.