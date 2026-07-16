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В «Звуке» появился ИИ-композитор для создания собственных песен

Афиша Daily
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Фото: Vitaly Gariev/Unsplash

«Звук» запустил ИИ-композитор «Сингл», с помощью которого пользователи могут создавать песни внутри приложения. Об этом «Афише Daily» рассказали представители музыкального сервиса.

Для генерации трека нужно текстом описать его идею, настроение или повод. Нейросеть самостоятельно создаст музыку и слова, а также придумает название композиции и обложку. Запрос можно составить на русском или английском языке.

В качестве примеров разработчики предлагают сгенерировать поздравление для родителей, саундтрек к поездке или песню для друга. Готовый трек можно сохранить в коллекцию, добавить в плейлист или отправить другим пользователям.

Функция доступна бесплатно подписчикам «СберПрайма» и предназначена только для личного некоммерческого использования. В компании назвали «Сингл» первым подобным решением среди российских музыкальных стримингов.

«„Сингл“ делает создание музыки таким же простым, как написание сообщения. Человеку достаточно описать идею, а технологии помогут ее реализовать», — отметил генеральный директор «Звука» Артем Лебедев.

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