Netflix выпустил VHS-версию «Очень странных дел»

В честь 10-летия сериала «Очень странные дела» в Netflix выпустили первый сезон в формате VHS Special Edition.



«Погрузитесь снова в атмосферу первого сезона, на этот раз в ретростиле: с помехами и зернистой пленкой, как будто вы взяли кассету напрокат в видеоклубе в 1983 году», — говорится в анонсе релиза. В компании обещают переделать под старую картинку и другие сезоны, если первая часть окажется востребованной.