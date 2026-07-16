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Netflix выпустил VHS-версию «Очень странных дел»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Netflix

В честь 10-летия сериала «Очень странные дела» в Netflix выпустили первый сезон в формате VHS Special Edition. 

«Погрузитесь снова в атмосферу первого сезона, на этот раз в ретростиле: с помехами и зернистой пленкой, как будто вы взяли кассету напрокат в видеоклубе в 1983 году», — говорится в анонсе релиза. В компании обещают переделать под старую картинку и другие сезоны, если первая часть окажется востребованной.

Видео: Netflix

Сериал «Очень странные дела» начал выходить в 2016 году. Всего у проекта пять сезонов. Финал показали в конце 2025 года. 

Сюжет разворачивается в 1980-х годах в вымышленном американском городе Хоукинс. Однажды в местной секретной лаборатории открывается портал в параллельное измерение — Изнанку. Группа подростков и их родители объединяются, чтобы остановить вторжение зла. 

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Теги:
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