Netflix выпустил VHS-версию «Очень странных дел»

В честь 10-летия сериала «Очень странные дела» в Netflix выпустили первый сезон в формате VHS Special Edition.
«Погрузитесь снова в атмосферу первого сезона, на этот раз в ретростиле: с помехами и зернистой пленкой, как будто вы взяли кассету напрокат в видеоклубе в 1983 году», — говорится в анонсе релиза. В компании обещают переделать под старую картинку и другие сезоны, если первая часть окажется востребованной.
Сериал «Очень странные дела» начал выходить в 2016 году. Всего у проекта пять сезонов. Финал показали в конце 2025 года.
Сюжет разворачивается в 1980-х годах в вымышленном американском городе Хоукинс. Однажды в местной секретной лаборатории открывается портал в параллельное измерение — Изнанку. Группа подростков и их родители объединяются, чтобы остановить вторжение зла.