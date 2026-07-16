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Десять неизданных песен Дэвида Боуи опубликуют в Великобритании

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Michael Ochs Archives/Getty Images

В Великобритании опубликуют неизданные песни Дэвида Боуи, записанные еще в 60-х годах под настоящим именем Дейви Джонс. Об этом сообщил The Guardian.

Треки войдут в сборник под названием «David Bowie: The Shel Talmy Recordings». В записи некоторых из них участвовал Джимми Пейдж еще до того, как стал участником группы Led Zeppelin.

Все композиции относятся к 1965 году. Они сильно отличаются от более позднего творчества Боуи и представляют собой «прямолинейный, блюзовый, иногда слегка психоделический поп-рок», характерный для Лондона тех лет, отметило издание.

Ранее уже были выпущены синглы этого же периода, такие как «Can’t Help Thinking About Me» и «Do Anything You Say». Релиз нового сборника запланирован на 18 сентября.

Первый сингл из будущего альбома «I Want Your Love» уже появился в сети. Другие песни будут называться «Cupid», «Leave Her to Me», «You Gotta Tell Her», «Certain Woman», «Today», «I Live in Dreams», «I Do Believe I Love You», «Keep up with the Jones».

Треки записаны с продюсером Шелом Талми, который работал над такими хитами, как «You Really Got Me» группы The Kinks, «My Generation» группы The Who и многочисленными песнями Манфреда Манна. В работе над композициями участвовали также Lower Third, Manish Boys и Ники Хопкинс.

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