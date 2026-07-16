Эндрю Гарфилд поднимает народ против Ричарда II в трейлере «Восстания»

На ютуб-канале Focus Features появился трейлер фильма «The Uprising» («Восстание»), главную роль в котором сыграл Эндрю Гарфилд. Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 11 сентября.
Она расскажет о легендарном лидере восстания, выступившем против тирании короля Ричарда II. Во время того, как война бушевала по всей Англии, он сформировал армию из народа, чтобы бороться за справедливость и выживание.
Картину поставил режиссер Пол Гринграсс («Кровавое воскресенье», «Капитан Филлипс»), он же выступил автором сценария. Продюсерами стали Джесон Блюм, Гринграсс, Грегори Гудман, Джанна Кей и другие.
В актерский состав вошли Джейми Белл, Стивен Диллейн, Том Холландер, Космо Джарвис, Томасин Маккензи, Джонни Ли Миллер, Вуди Норман. Съемки прошли в Германии, преимущественно в Баварии.
Ричард II — король Англии с 1377 по 1399 год, последний представитель династии Плантагенетов на английском престоле. Он стал главой страны в десятилетнем возрасте и показа себя слабым, но деспотичным правителем. Правление Ричарда II вызвало крестьянское восстание в 1381 году