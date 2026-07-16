Ближайшая ночь в Москве будет аномально холодной. Температура опустится до 8 градусов

Ближайшая ночь в Москве будет одной из самых холодных с начала лета. Температура опустится до 8 градусов, сообщил специалист центра погода «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.



По его словам, к снижению температуры приведет холодный атмосферный фронт, который пересек столичный регион во второй половине дня 16 июля. Он прервал череду дождей, но принес в город ветры.