Ближайшая ночь в Москве будет аномально холодной. Температура опустится до 8 градусов

Ближайшая ночь в Москве будет одной из самых холодных с начала лета. Температура опустится до 8 градусов, сообщил специалист центра погода «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
По его словам, к снижению температуры приведет холодный атмосферный фронт, который пересек столичный регион во второй половине дня 16 июля. Он прервал череду дождей, но принес в город ветры.
В Подмосковье, как отметил Леус, температура воздуха может упасть до 5 градусов. Днем 17 июля же ожидается от 20 до 22 градусов.
«Грядущие выходные принесут в центральные области Европейской России погоду, характерную для регионов с резко континентальным климатом — с преобладанием антициклональной деятельности, с отсутствием осадков и слабым ветром, и с большим суточным ходом температуры, такую, как, например, в Иркутской области, Красноярском крае или в Забайкалье», — написал Леус.
Он добавил, что в выходные в столице будет малооблачно и сухо. Днем 18 июля воздух прогреется до 24-26 градусов, в воскресенье — до 27-29 градусов. Ночи при этом останутся холодными — около 10 градусов.
В Гидрометцентре подтвердили, что «суточный ход температуры будет большим: ночи пока еще останутся бодрящими для лета, а днем будет отмечаться хороший прогрев». В начале следующей неделе циклон переместится на северо-восток. Погода будет теплой, но возрастет вероятность дождей.