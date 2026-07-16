Новый фильм Дэнни Бойла откроет Венецианский кинофестиваль

Руперт Мердок — медиамагнат, основатель холдингов News Corporation и 21st Century Fox. Он родился в 1931 году в Австралии и в 1950-х начал карьеру публициста. Сперва Мердок владел газетами в Австралии и Новой Зеландии, к концу 1960-х он вышел на рынок Великобритании, а в 1970-х переехал в Нью-Йорк.