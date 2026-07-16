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Новый фильм Дэнни Бойла откроет Венецианский кинофестиваль

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Studiocanal

Фильм «Чернила» Дэнни Бойла откроет Венецианский кинофестиваль. Картину покажут 2 сентября, сообщили организаторы мероприятия.

Лента расскажет историю британского таблоида The Sun. Действие развернется в 1969 году, когда медиамагнат Руперт Мердок приобрел издание и доверил развивать его беспринципному редактору Ларри Лэмбу.

В картине появятся Клэр Фой, Джек О’Коннелл и Гай Пирс. Ленту разработали компании Studiocanal, Media Res и House Productions. В основу легла пьеса Джеймса Грэма, номинированная на премию «Тони».

Драматург сам написал сценарий будущей экранизации. Пирс сыграл в ленте Мердока, О’Коннелл — Лэмба, а Фой досталась роль амбициозного редактора, которая приходит в The  Sun и тесно сотрудничает с Лэмбом.

Продюсерами фильма выступили Дэнни Бойл, Тесса Росс и Майкл Элленберг. Для Бойла и Росс это новая совместная работа после успеха «Миллионера из трущоб». Также в числе продюсеров — Трейси Сивард, а Тония Дэвис занимает позицию исполнительного продюсера.

За операторскую работу в проекте отвечает Алвин Х.Кюхлер, за постановку и костюмы — Гарет Пью и Карсон МакКолл, за монтаж — Финн Оутс. Дистрибьютером картины занимается Studiocanal.

Руперт Мердок — медиамагнат, основатель холдингов News Corporation и 21st Century Fox. Он родился в 1931 году в Австралии и в 1950-х начал карьеру публициста. Сперва Мердок владел газетами в Австралии и Новой Зеландии, к концу 1960-х он вышел на рынок Великобритании, а в 1970-х переехал в Нью-Йорк.

Мердоку принадлежат киностудия 20th Century Fox, издательство HarperCollins, газеты The Wall Street Journal, The Times, The Daily Telegraph и New York Post. В 2025 году Мердок занял 90-е место в рейтинге миллиардеров Forbes, его состояние оценивается в 24 млрд долларов.

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