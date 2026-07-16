Adult Swim представил второй трейлер «Президента Кертиса» — спин-оффа «Рика и Морти». Премьера первой серии состоится 27 июля на Adult Swim и HBO Max. Затем эпизоды будут выходить еженедельно.
В центре сюжета — персонаж Андре Кертис, которого вновь озвучит Кит Дэвид. Сериал сосредоточится на приключениях президента и его команды, которые решают проблемы, слишком мелкие для Рика Санчеса, — от межпространственной дипломатии до паранормальных расследований.
Проект создают исполнительные продюсеры «Рика и Морти» Дэн Хармон и Джеймс Сичилиано. К ним присоединились Стефани Беатрис («Бруклин 9-9») и Джим Раш («Сообщество»).
Хармон и Сичилиано отметили, что в первой серии появятся Рик и Морти, но «Президент Кертис» будет самостоятельным проектом.
Недавно создатель «Рика и Морти» Дэн Хармон подтвердил разработку полнометражного фильма по культовому мультсериалу. Режиссером станет Джейкоб Хэр.