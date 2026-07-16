В центре сюжета — персонаж Андре Кертис, которого вновь озвучит Кит Дэвид. Сериал сосредоточится на приключениях президента и его команды, которые решают проблемы, слишком мелкие для Рика Санчеса, — от межпространственной дипломатии до паранормальных расследований.