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Вышел новый трейлер «Президента Кертиса» — спин-оффа «Рика и Морти»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Adult Swim/YouTube

Adult Swim представил второй трейлер «Президента Кертиса» — спин-оффа «Рика и Морти». Премьера первой серии состоится 27 июля на Adult Swim и HBO Max. Затем эпизоды будут выходить еженедельно.

В центре сюжета — персонаж Андре Кертис, которого вновь озвучит Кит Дэвид. Сериал сосредоточится на приключениях президента и его команды, которые решают проблемы, слишком мелкие для Рика Санчеса, — от межпространственной дипломатии до паранормальных расследований.

Видео: Adult Swim/YouTube

Проект создают исполнительные продюсеры «Рика и Морти» Дэн Хармон и Джеймс Сичилиано. К ним присоединились Стефани Беатрис («Бруклин 9-9») и Джим Раш («Сообщество»).

Хармон и Сичилиано отметили, что в первой серии появятся Рик и Морти, но «Президент Кертис» будет самостоятельным проектом. 

Недавно создатель «Рика и Морти» Дэн Хармон подтвердил разработку полнометражного фильма по культовому мультсериалу. Режиссером станет Джейкоб Хэр.

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