Опрос: мужчины чаще женщин затягивают бесперспективное общение в дейтинге

При этом женщины чаще мужчин сталкиваются с усталостью от дейтинга. Три из четырех россиянок от 18 до 27 лет хотя бы раз за последний год сознательно делали перерыв в знакомствах — главным образом из-за повторяющихся диалогов и усталости от поиска партнера.