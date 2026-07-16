Опрос: мужчины чаще женщин затягивают бесперспективное общение в дейтинге

Лишь 37% российских мужчин в возрасте от 18 до 27 лет сразу прекращают общение в дейтинге, если не видят в нем перспектив. Об этом говорится в исследовании сервиса знакомств «Мамба» и платформы психологической помощи Zigmund.online. Результаты опроса есть у «Афиши Daily».
С возрастом мужчинам становится проще завершать бесперспективные знакомства. Среди опрошенных в возрасте от 28 до 38 лет контакт сразу прекращают 45%, а среди мужчин старше 39 лет — 47%.
Женщины оказались более решительными: больше половины респонденток заявили, что прекращают знакомство, если не видят у него будущего. Чаще других так поступают женщины от 39 до 50 лет.
Главной причиной, по которой россияне продолжают бесперспективное общение, стал страх обидеть собеседника. В разных возрастных группах этот вариант выбрали от 44 до 57% участников. На втором месте оказалась надежда на то, что ситуация изменится, на третьем — нежелание снова возвращаться к поиску партнера.
Около половины опрошенных продолжали переписку, даже понимая, что она зашла в тупик. Участникам с опытом психотерапии было проще отказываться от неподходящих знакомств. Среди женщин от 39 до 50 лет каждая пятая отметила, что благодаря терапии научилась легче говорить «нет» и выходить из отношений.
При этом женщины чаще мужчин сталкиваются с усталостью от дейтинга. Три из четырех россиянок от 18 до 27 лет хотя бы раз за последний год сознательно делали перерыв в знакомствах — главным образом из-за повторяющихся диалогов и усталости от поиска партнера.
Другой недавний опрос «Мамбы» показал: 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. Оказалось, что для большинства женщин первый отпуск — это прежде всего проверка отношений, где они могут увидеть первые красные флаги.