Дженна Ортега и Роуз Бирн снимутся в новом фильме автора «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега и номинантка на премию «Оскар» Роуз Бирн снимутся в новом фильме режиссера Мэри Бронштейн, автора картины «Я бы тебя пнула, если бы могла». Об этом сообщил The Hollywwod Reporter.