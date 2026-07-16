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Дженна Ортега и Роуз Бирн снимутся в новом фильме автора «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Афиша Daily
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Фото: John Nacion/Getty Images

Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега и номинантка на премию «Оскар» Роуз Бирн снимутся в новом фильме режиссера Мэри Бронштейн, автора картины «Я бы тебя пнула, если бы могла». Об этом сообщил The Hollywwod Reporter.

Лента будет называться «Nasty» («Противная»). Ее сценарий написала Изабелла Ярош, текст вошел в черный список лучших нереализованных материалов Голливуда в 2024 году. Созданием фильма займется студия LuckyChap.

Картина расскажет историю молодой гимнастки, борющейся за место в олимпийской сборной. Девушка вынуждена противостоять своему главному противнику — собственному тренеру.

Съемки ленты стартуют осенью. Ортега выступит одним из продюсеров проекта. Разработку фильма возьмет на себя компания Clockwork, появившаяся на основе Warner Bros и выпустившая «Анору». Ее возглавляют Кристиан Паркс, Джейсон Уолд и Спенсер Коллантес — бывшие исполнительные продюсеры студии Neon.

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