В театрах Москвы не будут вводить обязательный дресс-код

Ранее с инициативой разработать дресс-код для посетителей театров и других культурных учреждений выступил артист балета Николай Цискаридзе, сейчас возглавляющий Академию русского балета им. Вагановой. «Это просто уважение одного человека к другому и к тому месту, где он находится. Видимо, Министерство культуры тоже должно приложить к этому руку, чтобы эти правила издать», — сказал он.