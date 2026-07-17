В театрах Москвы не будут вводить обязательный дресс-код

Департамент культуры Москвы не планирует вводить обязательный дресс-код для посещения подведомственных ему театров. Об этом ТАСС сообщил начальник управления театров учреждения Александр Фокин.
«Обсуждений обязательного дресс-кода для похода в театр в департаменте не было. И не предвидится. Я думаю, что зрители и сами будут соблюдать общепринятые негласные нормы морали», — сказал он.
При этом Фокин добавил, что считает неэтичным приходить в театр в сланцах или шортах. По его словам, тема дресс-кода должна оставаться исключительно в морально-нравственной, не законодательной плоскости.
Ранее с инициативой разработать дресс-код для посетителей театров и других культурных учреждений выступил артист балета Николай Цискаридзе, сейчас возглавляющий Академию русского балета им. Вагановой. «Это просто уважение одного человека к другому и к тому месту, где он находится. Видимо, Министерство культуры тоже должно приложить к этому руку, чтобы эти правила издать», — сказал он.