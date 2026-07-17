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Оператор телесуфлера Трампа заработал более 100 тыс. долларов на ставках на речи президента

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Оператора телесуфлера Дональда Трампа Габриэля Переса заподозрили в использовании служебной информации для ставок на содержание речей президента США. По данным ABC News, он заработал на них более 100 тыс. долларов.

Перес работает с телесуфлером Трампа с 2016 года и одним из последних получает доступ к подготовленным текстам выступлений президента. Он также принимает правки, которые Трамп вносит непосредственно перед выходом к публике.

Как выяснили следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), за три месяца Перес сделал ставки более чем на дюжину речей Трампа на платформе Kalshi. Пользователи сервиса могут угадывать, произнесет ли выступающий определенные слова или затронет конкретные темы.

Среди выступлений, на которые, предположительно, ставил Перес, были обращение «О положении страны», речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе и церемония вручения медали Почета. В некоторых случаях оператор выходил из ставок прямо во время выступления — когда Трамп пропускал часть текста со словом, на упоминание которого поставил Перес.

Подозрительные сделки обнаружила служба контроля Kalshi, после чего компания передала информацию регулятору. Правила платформы запрещают делать ставки на основании сведений, полученных на работе.

Перес признал часть сделок во время беседы с регуляторами. CFTC предложила урегулировать дело: оператору придется вернуть прибыль и отказаться от подобных ставок в будущем. Федеральные прокуроры Манхэттена решили не начинать уголовное расследование.

После публикации ABC News Белый дом отправил Переса в неоплачиваемый административный отпуск. Пресс-секретарь президента Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп назвал произошедшее позором и лично принял решение об отстранении сотрудника.

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