Оператор телесуфлера Трампа заработал более 100 тыс. долларов на ставках на речи президента

Среди выступлений, на которые, предположительно, ставил Перес, были обращение «О положении страны», речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе и церемония вручения медали Почета. В некоторых случаях оператор выходил из ставок прямо во время выступления — когда Трамп пропускал часть текста со словом, на упоминание которого поставил Перес.