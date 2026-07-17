Канье Уэст выступит в Казахстане

14 августа Канье Уэст даст концерт на Центральном стадионе в Алматы. Об этом в инстаграме* сообщили организаторы шоу First Media Group.
Билеты поступят в продажу 20 июля. Подробности First Media Group обещает раскрыть позже.
Шоу станет первым публичным концертом Уэста в Казахстане (в 2013 году американский рэпер выступал на свадьбе внука тогдашнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева).
Сейчас Канье находится в туре «Ye Live Concert», который совмещает песни с нового альбома «Bully» и предыдущие хиты музыканта. Отличительной чертой сценографии тура стала гигантская сфера в виде земного шара, которую устанавливают на каждом концерте.
Стамбульское шоу Уэста также стало самым массовым его выступлением, собрав на Олимпийской арене имени Ататюрка 118 тыс. человек.
За свою карьеру Уэст выпустил 12 сольных студийных альбомов и 4 совместных лонгплея. Он входит в число самых коммерчески успешных музыкантов мира, продажи его записей превышают 160 млн единиц. Уэст получил 24 премии «Грэмми» и входит в число наиболее титулованных музыкантов в истории награды. Среди рэперов по количеству побед он уступает Кендрику Ламару и Jay-Z.
За последние несколько лет музыкант неоднократно делал антисемитские, расистские и пронацистские заявления. Его аккаунты в соцсетях блокировали, а партнеры (adidas, Balenciaga, юристы, лейбл) разрывали контракты. Pepsi объявила о прекращении спонсорства фестиваля Wireless именно из-за приглашения Уэста.
Незадолго до выхода альбома «Bully» артист объяснил свои антисемитские высказывания травмой лобной доли головного мозга и извинился перед евреями. Тогда он утверждал, что работает над своим ментальным состоянием, просил терпения и понимания. В начале 2025 года Уэст взял назад извинения, снова назвал себя нацистом, а затем опять отказался от этих слов.
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