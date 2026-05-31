Канье Уэст назвал свой концерт в Стамбуле самым массовым платным стадионным выступлением в истории

Концерт Канье Уэста в Стамбуле 30 мая посетили 118 тысяч человек. Рэпер сообщил зрителям, что они установили рекорд — это самое массовое платное стадионное выступление в истории.
Однако это утверждение вызывает вопросы: еще в 1991 году a-ha собрали около 198 тыс. зрителей на концерте в рамках Rock in Rio.
Ранее выступления Уэста отменили в Швейцарии, Польше, Франции и Индии. Самый громкий скандал разгорелся в Великобритании — МВД Великобритании запретило рэперу въезд в страну: его присутствие, по мнению чиновников, не будет способствовать «общественному благу». После этого решения организаторы Wireless Festival приняли решение отменить мероприятие.
За последние несколько лет музыкант неоднократно делал антисемитские, расистские и пронацистские заявления. Его аккаунты в соцсетях блокировали, а партнеры (adidas, Balenciaga, юристы, лейбл) разрывали контракты. Pepsi объявила о прекращении спонсорства фестиваля Wireless именно из-за приглашения Уэста.
Незадолго до выхода альбома «Bully» артист объяснил свои антисемитские высказывания травмой лобной доли головного мозга и извинился перед евреями. Тогда он утверждал, что работает над своим ментальным состоянием, просил терпения и понимания. В начале 2025 года Уэст взял назад извинения, снова назвал себя нацистом, а затем опять отказался от этих слов.