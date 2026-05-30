ПСЖ победил в финале Лиги чемпионов

В составе ПСЖ играли российский вратарь Матвей Сафонов, грузинский вингер Хвича Кварацхелия и центральный защитник из Украины Илья Забарный (он вышел на поле во втором овертайме). Сафонов отличился важным сейвом на 26-й минуте, а Кварацхелия заработал для команды пенальти (именно на нем в штрафной сфолил защитник «Арсенала» Крисман Москера) и был близок к поражению ворот соперника на 77-й минуте, но попал в штангу.