Сиквел «Minecraft в кино» получит название «A Minecraft Movie Squared»

Продолжение фильма «Minecraft в кино», которое выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года, получило название «A Minecraft Movie Squared». Об этом сообщили Джек Блэк и Джейсон Момоа в новом тизере.
В видеоролике также показали новых актеров, присоединившихся к проекту: Мэтта Берри, который сыграет Стива, и Кирстен Данст — ее героиню зовут Алекс.
Режиссером снова выступит Джаред Хесс. Он же напишет сценарий вместе с Крисом Галлеттой, работавшим над первой частью. К своим ролям вернутся Джек Блэк, Джейсон Момоа и Даниель Брукс.
«Minecraft в кино» стал одним из главных блокбастеров 2025 года, собрав 960 млн долларов по всему миру. Успех картины позволил Warner Bros. установить несколько рекордов: впервые с 2009 года студия выпустила сразу два фильма, которые собрали более 40 млн долларов за выходные. Это сделали «Грешники» Райана Куглера и «Minecraft в кино».
На показах первой части зрители бурно реагировали на происходящее на экране: бросали попкорн и кричали. Целый тикток-тренд сложился вокруг момента, где Джек Блэк кричит «Chicken jockey!» при появлении ребенка-зомби верхом на курице.
Некоторые кинотеатры в Великобритании и США предупреждали, что нарушителей будут удалять из зала. Один из кинотеатров в Уэльсе обещал остановить показ, если зрители «зайдут слишком далеко». Американский кинотеатр Township в Вашингтоне запретил несовершеннолетним посещать сеансы без сопровождения взрослых после «неприятной ситуации» 4 апреля: «Большие группы мальчиков без присмотра занимались совершенно неприемлемым поведением, включая вандализм».