Кристину Лекси, бывшую девушку Паши Техника, арестовали по делу о распространении порнографии

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @kristina_lexi7

Тину Романову — бывшую девушку рэпера Паши Техника, известную под псевдонимом Кристина Лекси — арестовали в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда. Информацию также подтвердила бывшая жена Техника Ева Карицкая.

Лекси вменяют незаконное изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц с использованием интернета (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Женщине грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Рэпер Паша Техник скончался в тайской больнице 4 апреля 2025 года, более недели проведя в искусственной коме. В свидетельстве о смерти причиной названа легочная инфекция. Бывшая жена артиста Ева Карицкая считает, что Паша Техник погиб из‑за действий нелегальных «капельников».

17 апреля 2026 года на Okko вышел документальный фильм «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Он охватил жизнь рэпера с 2000-х по 2025 год. В основу легли кадры из личных архивов, эксклюзивные интервью и анимационные зарисовки.

