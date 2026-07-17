28 июля в кинотеатре «Пионер» «Афиша» и «Про:взгляд» представят «Непокой» Леонида Шмелькова

«Это история про то, как человек попадает в обстоятельства, которые он не может изменить и из которых не может выбраться. Это чувство запертости, когда пространство вокруг тебя сжимается. Тем не менее мы старались сделать кино, полное абсурдного, висельнического юмора, потому что иногда смех — единственный способ справиться с непокоем», — отметил Леонид Шмельков.