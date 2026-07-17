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28 июля в кинотеатре «Пионер» «Афиша» и «Про:взгляд» представят «Непокой» Леонида Шмелькова

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

28 июля в кинотеатре «Пионер» «Афиша» и кинокомпания «Про:взгляд» представят «Непокой», дебютный полнометражный фильм одного из самого титулованных аниматоров России и автора того самого Синего пса по имени Андрей из тиктоков, Леонида Шмелькова.

Сам режиссер описывает свое кино как «смесь фильмов Дэвида Линча с „Днем сурка“». В основе картины лежит проза в жанре магического реализма — рассказ Хулио Кортасара «Захваченный дом» о брате и сестре, живущих в доме, захваченном неведомыми силами, а также переосмысление мифа об Одиссее, попавшем в заточение на остров к прекрасной нимфе бессмертия и вечной молодости Калипсо.

После показа зрители смогут обсудить ленту с филологом и педагогом РАНХиГС Еленой Калашниковой. Самые активные участники дискуссии получат книги от федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».

В прокат анимационный фильм выйдет 30 июля. В центре сюжета — Яша и его друг Бернар, которые сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Наутро выясняется, что уехать отсюда невозможно. Постояльцы отеля сначала кажутся очень странными, а потом начинают и вовсе исчезать один за другим.

Видео:&nbsp;«Про:взгляд»

Первую версию сценария Шмельков написал еще в 2019 году. Фильм был создан на средства Фонда поддержки кинематографии по линии «Уникальные авторские анимационные фильмы». Премьера картины состоялась на Московском международном кинофестивале в 2025 году.

«Это история про то, как человек попадает в обстоятельства, которые он не может изменить и из которых не может выбраться. Это чувство запертости, когда пространство вокруг тебя сжимается. Тем не менее мы старались сделать кино, полное абсурдного, висельнического юмора, потому что иногда смех — единственный способ справиться с непокоем», — отметил Леонид Шмельков.

В фильме намеренно не очерчивается ни география, ни время событий, расширяя пространство интерпретации происходящего от сновидения до чистилища. Тем не менее место действия режиссер характеризует «метафорической Тверской областью»: заброшенные поля, заросшие ивняком и борщевиком, жужжание мух.

Особую тревожно-завораживающую интонацию придают музыкальные произведения Сергея Курехина — культового петербургского композитора, пианиста и создателя «Поп-механики», одного из лидеров постсоветского авангардизма. В «Непокое» курехинскую музыку исполняет скрипач и композитор Алексей Айги вместе со своим ансамблем «4′33″».

Леонид Шмельков — автор вирусного в интернет-пространстве персонажа. Синий пес по имени Андрей собрал более 500 тыс. поклонников в социальных сетях: самые популярные ролики с участием антропоморфного пса набирают миллионы просмотров, а пользователи охотно создают собственный контент под диалоги с ним. В «Непокое» режиссер озвучил персонажей главного героя Яши и хозяйки отеля Мадам.

Непокой
Мультфильм / с 17 июля
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