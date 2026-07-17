Sony и студия Insomniac Games выпустили новый кинематографичный трейлер видеоигры Marvel's Wolverine. Ролик сосредоточен на внутреннем конфликте Логана и его попытках справиться с собственным прошлым.
В трейлере Росомаха сражается с многочисленными противниками, пока за кадром звучит его монолог о потерях, боли и ярости, которая остается с ним. Судя по видео, новая игра сделает большой акцент не только на зрелищных боях, но и на эмоциональном состоянии героя.
Авторы также показали несколько локаций, которые появятся в игре, включая криминальный Мадрипур, заснеженную Канаду и улицы Токио. Кроме того, игроков ждут встречи с персонажами вселенной Marvel. Среди уже подтвержденных героев и злодеев — Мистик, Красный Омега и загадочный роботизированный противник.
Marvel's Wolverine разрабатывает Insomniac Games — студия, ранее выпустившая серию игр Marvel's Spider-Man. Проект выйдет 15 сентября только на PlayStation 5.