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Вышел новый трейлер видеоигры Marvel's Wolverine — он посвящен боли, ярости и прошлому Росомахи

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: Sony Interactive Entertainment

Sony и студия Insomniac Games выпустили новый кинематографичный трейлер видеоигры Marvel's Wolverine. Ролик сосредоточен на внутреннем конфликте Логана и его попытках справиться с собственным прошлым.

Видео: Sony Interactive Entertainment

В трейлере Росомаха сражается с многочисленными противниками, пока за кадром звучит его монолог о потерях, боли и ярости, которая остается с ним. Судя по видео, новая игра сделает большой акцент не только на зрелищных боях, но и на эмоциональном состоянии героя.

Авторы также показали несколько локаций, которые появятся в игре, включая криминальный Мадрипур, заснеженную Канаду и улицы Токио. Кроме того, игроков ждут встречи с персонажами вселенной Marvel. Среди уже подтвержденных героев и злодеев — Мистик, Красный Омега и загадочный роботизированный противник.

Marvel's Wolverine разрабатывает Insomniac Games — студия, ранее выпустившая серию игр Marvel's Spider-Man. Проект выйдет 15 сентября только на PlayStation 5.

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