В трейлере Росомаха сражается с многочисленными противниками, пока за кадром звучит его монолог о потерях, боли и ярости, которая остается с ним. Судя по видео, новая игра сделает большой акцент не только на зрелищных боях, но и на эмоциональном состоянии героя.