Шоураннер «Очень странных дел» и режиссер «Halo» снимут сериал об Одиссее

В разработку запущен сериал «Одиссей», основанный на древнегреческих мифах. Его шоураннером выступит исполнительный продюсер первого сезона «Очень странных дел» Карл Гайдусек, сообщает Deadline.
Проект не связан с фильмом Кристофера Нолана «Одиссея». Производством займутся греческая компания Tanweer, американская студия Tectonic и американо-армянская компания USATV.
Создатели намерены показать жестокий мир бронзового века с войнами, предательствами и борьбой за выживание. Сюжет будет опираться не только на поэму Гомера, но и на реальные исторические события, которые предшествовали катастрофе бронзового века.
В центре истории окажется царь Итаки Одиссей, главный герой поэмы Гомера. Больше всего он известен благодаря возвращению домой, которое заняло десять насыщенных событиями лет после окончания Троянской войны.
Команда разрабатывала драму в течение нескольких лет и рассчитывает начать съемки в начале следующего года. Они пройдут на натуре в Греции и Армении. Создатели надеются, что проект сможет положить начало «расширенной сериальной вселенной».
Сценарий пилотного эпизода написали Шон Финеган, Скотт Уиндхаузер, Ноа Лэнг и Блейк Хосс. Режиссером станет Рул Рейне, работавший над сериалами «Черные паруса», «Halo» и «Ассасины Ву».
«Мифические этапы путешествия Одиссея прекрасно представлены Гомером как метафорическое путешествие внутрь себя, но за всем этим скрывается и нечто реальное. Решения. Потерянные и спасенные жизни и любовь. Возможность рассказать эту реальную историю, неизбежно отбросив все украшения, невероятно воодушевляет. Мы сможем провести зрителей за кулисы, познакомить их с живыми людьми бронзового века, которые породили это зрелище, и прожить вместе с ними их настоящую историю», — отметил Гайдусек.