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Ярмарка современного искусства Catalog открыла прием заявок для галерей

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Артем Виндриевский

Организаторы ярмарки Catalog, которая пройдет с 19 по 22 ноября в жилом квартале «Золотой» на Софийской набережной, объявили открытый прием заявок для профессиональных галерей. Раньше состав формировался только из членов Ассоциации галерей. Подать заявку можно до 31 августа.

При оценке будут учитывать профессиональный уровень галереи, качество и целостность выставочной программы, а также опыт реализации экспозиционных проектов. Итоговый состав участников объявят 21 сентября.

«Открытый прием заявок позволит нам увидеть, сколько галерей готовы участвовать в ярмарке и сколько сильных игроков работает за пределами Ассоциации галерей. Это прямо влияет на наши решения — от выбора площадки до того, насколько мы можем расширить состав участников», — говорит сооснователь ярмарки Александр Шаров.

Соосновательница Софья Троценко добавляет: «Члены Ассоциации галерей сохраняют приоритетное право участия в ярмарке, однако для всех действуют единые правила. Это позволяет новым участникам повышать свой профессиональный уровень, а уже состоявшимся галереям — продолжать развиваться».

© |catalog|

Пятый выпуск ярмарки прошел в апреле и собрал 59 российских галерей, среди которых — Pop/off/art, A-s-t-r-a, 11.12 Gallery, «Триумф» и Pennlab Gallery. Главным событием стал запуск программы поддержки галерей «След» и спецпроект поддержки молодых авторов «Среда» совместно с платформой «Выставки.арт», на стенде которого зафиксировали более 70 продаж.

Рекордной продажей стала работа Леонида Пурыгина «Русский слон» (Didi Gallery) — она ушла за 4 млн рублей. Свыше миллиона рублей стоили мозаика Ольги Солдатовой «Двое» (2,4 млн), работа Михаила Рогинского (2 млн), картина Олега Иващенко «Побег» (2 млн) и скульптура Кати Емельяновой «Утро» (1,65 млн).

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