Ярмарка современного искусства Catalog открыла прием заявок для галерей

«Открытый прием заявок позволит нам увидеть, сколько галерей готовы участвовать в ярмарке и сколько сильных игроков работает за пределами Ассоциации галерей. Это прямо влияет на наши решения — от выбора площадки до того, насколько мы можем расширить состав участников», — говорит сооснователь ярмарки Александр Шаров.