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Актеры «Одиссеи» пересказали сюжет поэмы Гомера за 60 секунд

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @FallonTonight

Актерский состав «Одиссеи» Кристофера Нолана пересказал сюжет поэмы Гомера за минуту в преддверии нового выпуска «Ночного шоу с Джимми Фэллоном».

В видеоролике появились все ключевые звезды фильма: Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Роберт Паттинсон («Сумерки»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости») и Джон Бернтал («Каратель»).

Видео: @FallonTonight

«Одиссея» вышла в мировой прокат сегодня, 17 июля. Это тринадцатая полнометражная работа Нолана и первый в истории игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас.

Съемки фильма длились полгода, с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе.

По мотивам «Одиссеи» также готовится сериал. Над ним работают шоураннер первого сезона «Очень странных дел» Карл Гайдусек и режиссер «Halo» Рул Рейне. Съемки запланированы на 2027 год в Греции и Армении.

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