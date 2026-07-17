Актеры «Одиссеи» пересказали сюжет поэмы Гомера за 60 секунд

«Одиссея» вышла в мировой прокат сегодня, 17 июля. Это тринадцатая полнометражная работа Нолана и первый в истории игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас.