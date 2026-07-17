Актеры «Одиссеи» пересказали сюжет поэмы Гомера за 60 секунд

Актерский состав «Одиссеи» Кристофера Нолана пересказал сюжет поэмы Гомера за минуту в преддверии нового выпуска «Ночного шоу с Джимми Фэллоном».
В видеоролике появились все ключевые звезды фильма: Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Роберт Паттинсон («Сумерки»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости») и Джон Бернтал («Каратель»).
«Одиссея» вышла в мировой прокат сегодня, 17 июля. Это тринадцатая полнометражная работа Нолана и первый в истории игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас.
По мотивам «Одиссеи» также готовится сериал. Над ним работают шоураннер первого сезона «Очень странных дел» Карл Гайдусек и режиссер «Halo» Рул Рейне. Съемки запланированы на 2027 год в Греции и Армении.