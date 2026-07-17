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«Одиссея» Нолана могла собрать около 15 млн долларов на предпоказах — это лучший результат года

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

«Одиссея» Кристофера Нолана, по предварительным оценкам, заработала на превью-показах в США около 15 млн долларов, сообщает Deadline. Если эти цифры подтвердятся, то лента покажет лучший результат среди игровых фильмов 2026 года, обойдя байопик «Майкл», который заработал на предпоказах 12,6 млн долларов.

Новый эпос Нолана также превзошел показатели его предыдущего фильма — «Оппенгеймера», собравшего 10,5 млн долларов на превью-сеансах в 2023 году. При этом до рекордов режиссера картине пока далеко: «Темный рыцарь» заработал на предпоказах 18,5 млн долларов, а «Темный рыцарь: Возрождение легенды» — 30,6 млн.

Одновременно фильм получил восторженную реакцию зрителей. На Rotten Tomatoes пользовательский рейтинг «Одиссеи» достиг 96%, что стало лучшим результатом в карьере Нолана. Для сравнения: у «Оппенгеймера» этот показатель составляет 91%, а у «Темного рыцаря» и «Бэтмена: Начало» — 94%.

Аналитики отмечают, что значительная часть кассовых сборов обеспечена интересом к премиальным форматам показа. Билеты на сеансы в IMAX 70 mm были распроданы еще за год до премьеры, а многие показы в крупных форматах на ближайшие дни уже полностью заняты.

По предварительным оценкам, мировые стартовые сборы «Одиссеи» могут приблизиться к отметке в 200 млн долларов. Лента вышла в мировой прокат 17 июля.

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