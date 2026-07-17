Аналитики отмечают, что значительная часть кассовых сборов обеспечена интересом к премиальным форматам показа. Билеты на сеансы в IMAX 70 mm были распроданы еще за год до премьеры, а многие показы в крупных форматах на ближайшие дни уже полностью заняты.