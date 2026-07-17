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Победители ЧМ-2026 впервые получат чемпионские перстни

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: FIFA

Победителям чемпионата мира по футболу 2026 года впервые вручат чемпионские кольца. Об этом говорится на сайте ФИФА.

Но одной стороне перстня будет изображен Кубок мира, а на другой — символика страны-победительницы. Каждый экземпляр получит индивидуальный номер, будет изготовлен по размеру владельца и передан вместе с сертификатом подлинности.

Кольца выпустят ограниченной серией в 2026 штук: 30 из них будут предназначены для победителей турнира, остальные 1996 смогут приобрести болельщики по всему миру.

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля на стадионе «Нью-Йорк Нью-Джерси». За чемпионский титул будут бороться сборные Испании и Аргентины. 

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