У похожей на Землю экзопланеты впервые подтвердили наличие атмосферы

По словам ведущего автора исследования Коллина Черубима, LHS 1140b по составу и температуре отчасти напоминает Землю. При этом она находится в приливном захвате — всегда повернута к звезде одной стороной, — может содержать значительно больше воды и, вероятно, обладает совсем другой атмосферой.