У похожей на Землю экзопланеты впервые подтвердили наличие атмосферы

Ученые впервые подтвердили существование атмосферы у каменистой экзопланеты, которая находится в обитаемой зоне своей звезды. Речь идет о планете LHS 1140b, расположенной примерно в 49 световых годах от Земли, пишет The Guardian со ссылкой на исследование в журнале Science.
Обитаемой зоной называют область вокруг звезды, где температура теоретически позволяет воде оставаться в жидком состоянии на поверхности планеты. Ранее атмосферы обнаруживали у газовых гигантов и субнептунов, а также находили их возможные признаки у каменистых планет за пределами обитаемых зон.
LHS 1140b открыли в 2017 году. Она вращается вокруг небольшого красного карлика в созвездии Кита. Масса планеты примерно в 5,6 раза превышает земную, а ее радиус больше радиуса Земли на 70%.
По словам ведущего автора исследования Коллина Черубима, LHS 1140b по составу и температуре отчасти напоминает Землю. При этом она находится в приливном захвате — всегда повернута к звезде одной стороной, — может содержать значительно больше воды и, вероятно, обладает совсем другой атмосферой.
Ученые наблюдали за планетой во время ее прохождения перед звездой с помощью инфракрасного спектрографа на телескопе Magellan Clay в чилийской обсерватории Лас-Кампанас. Данные 2024 года показали присутствие гелия, который улетучивается из верхних слоев атмосферы планеты в космос.
Во время наблюдений в 2025 году сигнал гелия не обнаружили. После повторного анализа исследователи заявили, что смогли исключить загрязнение земной атмосферой и другие возможные причины ложноположительного результата. Изменчивость сигнала может быть связана с реакцией атмосферы планеты на интенсивное ультрафиолетовое излучение ее звезды.
Черубим считает, что на LHS 1140b присутствуют основные условия для потенциально обитаемой среды: каменистая поверхность, температура, подходящая для жидкой воды, и атмосфера, которая может удерживать воду и защищать планету от опасного излучения. Кроме того, красный карлик, вокруг которого она вращается, отличается сравнительно низкой активностью и редко производит вспышки.
При этом исследование не доказывает, что на LHS 1140b существует жизнь. Астрофизик Ямила Мигель подчеркнула, что ученые обнаружили газ в верхней атмосфере, а не вблизи поверхности, где могли бы развиваться живые организмы.