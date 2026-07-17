Вышел новый трейлер продолжения «Ста лет одиночества»

В Петербурге пройдут караоке-вечера в преддверии Пикника Афиши х Сбер
С ЕГЭ-2026 удалили 917 человек без права пересдачи
В российских школах может появиться новый курс «Начальная военная подготовка»
Исследование: походы в музеи, кино и театры могут замедлять старение организма
Скончалась режиссер КВН Светлана Маслякова
Netflix раскрыл, что при создании 300 проектов стриминга использовался ИИ
Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен на максимум
У похожей на Землю экзопланеты впервые подтвердили наличие атмосферы
Лана Дель Рей готовит сразу два новых альбома
«Одиссея» Нолана могла собрать около 15 млн долларов на предпоказах — это лучший результат года
Победители ЧМ-2026 впервые получат чемпионские перстни
Антон Лапенко в роли хоккейного тренера в тизере-трейлере сериала «Седьмой игрок»
Актеры «Одиссеи» пересказали сюжет поэмы Гомера за 60 секунд
HBO Max анонсировал документалку о создании «Эйфории»
Ярмарка современного искусства Catalog открыла прием заявок для галерей
Шоураннер «Очень странных дел» и режиссер «Halo» снимут сериал об Одиссее
Вышел новый трейлер видеоигры Marvel’s Wolverine — он посвящен боли, ярости и прошлому Росомахи
В «Коломенском» пройдет праздник в честь 46-летия Олимпиады 1980 года
Канье Уэст выступит в Казахстане
28 июля в кинотеатре «Пионер» «Афиша» и «Про:взгляд» представят «Непокой» Леонида Шмелькова
В экранизации God of War заменят исполнителя главной роли после травмы Райана Херста
В театрах Москвы не будут вводить обязательный дресс-код
Американец попытался использовать котенка при ограблении банка
Оператор телесуфлера Трампа заработал более 100 тыс. долларов на ставках на речи президента
Световой меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» продали за рекордные 3,75 млн долларов
Софи Нелисс из «Жаркого соперничества» и «Шершней» снимется в сериале «Это лето будет другим»
Эндрю Гарфилд поднимает народ против Ричарда II в трейлере «Восстания»
Ближайшая ночь в Москве будет аномально холодной. Температура опустится до 8 градусов

Вышел новый трейлер продолжения «Ста лет одиночества»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Netflix

Netflix представил новый трейлер второй части сериала «Сто лет одиночества» по роману Габриэля Гарсии Маркеса. Заключительные эпизоды проекта начнут выходить 5 августа.

Действие разворачивается в вымышленном городке Макондо, основанном харизматичным лидером Хосе Аркадио Буэндиа. Продолжение расскажет о следующих поколениях семьи Буэндиа и о преобразовании Макондо, который постепенно движется к упадку.

Видео: Netflix/YouTube

Вторая часть будет состоять из семи эпизодов. Заключительная серия выйдет 26 августа в виде спецэпизода в кинематографическом формате. По словам вице-президента Netflix по контенту в Латинской Америке Франсиско Рамоса, финал создавался «практически как полнометражный фильм».

Первая часть «Ста лет одиночества» вышла в декабре 2024 года и стала одним из самых амбициозных проектов в истории Латинской Америки. Сериал был полностью снят в Колумбии при поддержке семьи нобелевского лауреата.

В актерском составе шоу — колумбийцы Марко Гонсалес, Сантьяго Васкес, Сусана Моралес, Марлейда Сото, Морено Борха, Клаудио Катаньо, Винья Мачадо и другие. Постановщиками нового проекта выступили Алекс Гарсия Лопес, работавший над сериалами «Сорвиголова», «Ведьмак» и «Отбросы», а также Лаура Мора Ортега («Короли мира»). Исполнительными продюсерами испаноязычного шоу стали сыновья самого Гарсии Маркеса.

Расскажите друзьям