Вышел новый трейлер продолжения «Ста лет одиночества»

Netflix представил новый трейлер второй части сериала «Сто лет одиночества» по роману Габриэля Гарсии Маркеса. Заключительные эпизоды проекта начнут выходить 5 августа.
Действие разворачивается в вымышленном городке Макондо, основанном харизматичным лидером Хосе Аркадио Буэндиа. Продолжение расскажет о следующих поколениях семьи Буэндиа и о преобразовании Макондо, который постепенно движется к упадку.
Вторая часть будет состоять из семи эпизодов. Заключительная серия выйдет 26 августа в виде спецэпизода в кинематографическом формате. По словам вице-президента Netflix по контенту в Латинской Америке Франсиско Рамоса, финал создавался «практически как полнометражный фильм».
Первая часть «Ста лет одиночества» вышла в декабре 2024 года и стала одним из самых амбициозных проектов в истории Латинской Америки. Сериал был полностью снят в Колумбии при поддержке семьи нобелевского лауреата.
В актерском составе шоу — колумбийцы Марко Гонсалес, Сантьяго Васкес, Сусана Моралес, Марлейда Сото, Морено Борха, Клаудио Катаньо, Винья Мачадо и другие. Постановщиками нового проекта выступили Алекс Гарсия Лопес, работавший над сериалами «Сорвиголова», «Ведьмак» и «Отбросы», а также Лаура Мора Ортега («Короли мира»). Исполнительными продюсерами испаноязычного шоу стали сыновья самого Гарсии Маркеса.