Netflix раскрыл, что при создании 300 проектов стриминга использовался ИИ

При этом Сарандос подчеркнул, что Netflix не собирается заменять ИИ творческих профессионалов: «Мы считаем, что великие произведения создают великие художники, и ИИ этого не меняет. Кино снимают люди. ИИ дает им лучшие инструменты. <…> Я не думаю, что скорость и дешевизна имеют значение, если результат не становится лучше».