Netflix раскрыл, что при создании 300 проектов стриминга использовался ИИ

В отчете за второй квартал Netflix сообщил, что в этом году примерно в 300 проектах стриминга применялся генеративный ИИ на разных этапах производства.
В письме акционерам компания отметила, что технология используется на всех уровнях — от разработки концепции и визуализации до постпродакшна и релиза. В качестве примеров приводятся индийский спортивный триллер «Glory», бразильский мини-сериал о футболе «Brazil 70: The Third Star» и документальный сериал об Американской революции «The American Experiment».
«Мы все чаще используем эти инструменты, чтобы быстрее, качественнее и дешевле создавать контент по сравнению с традиционными методами, — говорится в письме. — В некоторых случаях без ИИ проектам пришлось бы отказаться от ключевых сцен и эпизодов».
Сопредседатель Netflix Тед Сарандос на звонке с инвесторами отметил, что ИИ дает «творцам лучшие инструменты для воплощения идей». В качестве примера он привел 17 минут контента в «Американском эксперименте», улучшенного с помощью ИИ: это «расширило масштаб сериала» и было сделано «в два раза быстрее и вдвое дешевле, чем прежними методами».
При этом Сарандос подчеркнул, что Netflix не собирается заменять ИИ творческих профессионалов: «Мы считаем, что великие произведения создают великие художники, и ИИ этого не меняет. Кино снимают люди. ИИ дает им лучшие инструменты. <…> Я не думаю, что скорость и дешевизна имеют значение, если результат не становится лучше».