В российских школах может появиться новый курс «Начальная военная подготовка»

О том, что ведомство намерено включить в программу ОБЖ элементы начальной военной подготовки, стало известно еще в 2022 году. Предполагается, что нововведение начнет действовать с 1 сентября. Оно коснется учеников, которые с нового учебного года перейдут в 8-й или 10-й класс.