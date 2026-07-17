В российских школах может появиться новый курс «Начальная военная подготовка»

Минпросвещения России планирует поменять структуру предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Вместо него школьники будут изучать два единых обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка», сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения.
О том, что ведомство намерено включить в программу ОБЖ элементы начальной военной подготовки, стало известно еще в 2022 году. Предполагается, что нововведение начнет действовать с 1 сентября. Оно коснется учеников, которые с нового учебного года перейдут в 8-й или 10-й класс.
Курс «Безопасность жизнедеятельности» направлен на подготовку школьников к экстренным ситуациям в реальной и виртуальной жизни. В программу включены блоки по пожарной и дорожной безопасности, поведению при коммунальных авариях, действиям во время природных стихий и правилам защиты личных данных в сети.
На курсе «Начальная военная подготовка» школьники изучат принципы национальной безопасности, закрепленные в Конституции, чрезвычайные ситуации и систему гражданской обороны, использование средств индивидуальной и коллективной защиты, правила при объявлении эвакуации. Дополнительно подростков познакомят со строевой подготовкой, общевоинскими уставами, мерами противодействия экстремизму и навыками спасения жизней.
Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в школах столицы ввели новый курс по изучению родного края. Он предназначен для учеников пятых–седьмых классов. В пятом классе будут изучать историю столицы с древнейших времен до середины XVI века. В шестом — с середины XVI века до начала XX столетия. Последняя часть курса для седьмых классов посвящена новейшей истории.