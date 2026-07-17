В российских школах может появиться новый курс «Начальная военная подготовка»

В Петербурге пройдут караоке-вечера в преддверии Пикника Афиши х Сбер
С ЕГЭ-2026 удалили 917 человек без права пересдачи
Исследование: походы в музеи, кино и театры могут замедлять старение организма
Скончалась режиссер КВН Светлана Маслякова
Netflix раскрыл, что при создании 300 проектов стриминга использовался ИИ
Вышел новый трейлер продолжения «Ста лет одиночества»
Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен на максимум
У похожей на Землю экзопланеты впервые подтвердили наличие атмосферы
Лана Дель Рей готовит сразу два новых альбома
«Одиссея» Нолана могла собрать около 15 млн долларов на предпоказах — это лучший результат года
Победители ЧМ-2026 впервые получат чемпионские перстни
Антон Лапенко в роли хоккейного тренера в тизере-трейлере сериала «Седьмой игрок»
Актеры «Одиссеи» пересказали сюжет поэмы Гомера за 60 секунд
HBO Max анонсировал документалку о создании «Эйфории»
Ярмарка современного искусства Catalog открыла прием заявок для галерей
Шоураннер «Очень странных дел» и режиссер «Halo» снимут сериал об Одиссее
Вышел новый трейлер видеоигры Marvel’s Wolverine — он посвящен боли, ярости и прошлому Росомахи
В «Коломенском» пройдет праздник в честь 46-летия Олимпиады 1980 года
Канье Уэст выступит в Казахстане
28 июля в кинотеатре «Пионер» «Афиша» и «Про:взгляд» представят «Непокой» Леонида Шмелькова
В экранизации God of War заменят исполнителя главной роли после травмы Райана Херста
В театрах Москвы не будут вводить обязательный дресс-код
Американец попытался использовать котенка при ограблении банка
Оператор телесуфлера Трампа заработал более 100 тыс. долларов на ставках на речи президента
Световой меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» продали за рекордные 3,75 млн долларов
Софи Нелисс из «Жаркого соперничества» и «Шершней» снимется в сериале «Это лето будет другим»
Эндрю Гарфилд поднимает народ против Ричарда II в трейлере «Восстания»
Ближайшая ночь в Москве будет аномально холодной. Температура опустится до 8 градусов

В российских школах может появиться новый курс «Начальная военная подготовка»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: fandrejevic/Unsplash

Минпросвещения России планирует поменять структуру предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Вместо него школьники будут изучать два единых обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка», сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения.

О том, что ведомство намерено включить в программу ОБЖ элементы начальной военной подготовки, стало известно еще в 2022 году. Предполагается, что нововведение начнет действовать с 1 сентября. Оно коснется учеников, которые с нового учебного года перейдут в 8-й или 10-й класс.

Курс «Безопасность жизнедеятельности» направлен на подготовку школьников к экстренным ситуациям в реальной и виртуальной жизни. В программу включены блоки по пожарной и дорожной безопасности, поведению при коммунальных авариях, действиям во время природных стихий и правилам защиты личных данных в сети.

На курсе «Начальная военная подготовка» школьники изучат принципы национальной безопасности, закрепленные в Конституции, чрезвычайные ситуации и систему гражданской обороны, использование средств индивидуальной и коллективной защиты, правила при объявлении эвакуации. Дополнительно подростков познакомят со строевой подготовкой, общевоинскими уставами, мерами противодействия экстремизму и навыками спасения жизней.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в школах столицы ввели новый курс по изучению родного края. Он предназначен для учеников пятых–седьмых классов. В пятом классе будут изучать историю столицы с древнейших времен до середины XVI века. В шестом — с середины XVI века до начала XX столетия. Последняя часть курса для седьмых классов посвящена новейшей истории. 

Расскажите друзьям