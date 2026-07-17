Антон Лапенко в роли хоккейного тренера в тизере-трейлере сериала «Седьмой игрок»

«Кинопоиск» представил новый тизер-трейлер сериал «Седьмой игрок», главные роли в котором исполнили Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко. Премьера состоится этой осенью.
В центре сюжета — хоккейный клуб «Строитель», оказавшийся внизу турнирной таблицы. Его новым директором становится бывший тренер по фигурному катанию Артем (Антон Лапенко). Он хочет изменить тренировочный процесс и стратегию клуба.
В сериале также снялись Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Юлия Ильина, Дмитрий Куличков, Евгений Харитонов и другие. Режиссером «Седьмого игрока» стал Сергей Пикалов («Мажор», «Точка ноль»).
Съемки сериала проходили в трех городах — Твери, Москве и Минске. Над сценарием драмеди работали Николай Муратов («Крюк», «257 причин, чтобы жить») и Денис Кагарманов («257 причин, чтобы жить»).