Антон Лапенко в роли хоккейного тренера в тизере-трейлере сериала «Седьмой игрок»

В Петербурге пройдут караоке-вечера в преддверии Пикника Афиши х Сбер
С ЕГЭ-2026 удалили 917 человек без права пересдачи
В российских школах может появиться новый курс «Начальная военная подготовка»
Исследование: походы в музеи, кино и театры могут замедлять старение организма
Скончалась режиссер КВН Светлана Маслякова
Netflix раскрыл, что при создании 300 проектов стриминга использовался ИИ
Вышел новый трейлер продолжения «Ста лет одиночества»
Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен на максимум
У похожей на Землю экзопланеты впервые подтвердили наличие атмосферы
Лана Дель Рей готовит сразу два новых альбома
«Одиссея» Нолана могла собрать около 15 млн долларов на предпоказах — это лучший результат года
Победители ЧМ-2026 впервые получат чемпионские перстни
Актеры «Одиссеи» пересказали сюжет поэмы Гомера за 60 секунд
HBO Max анонсировал документалку о создании «Эйфории»
Ярмарка современного искусства Catalog открыла прием заявок для галерей
Шоураннер «Очень странных дел» и режиссер «Halo» снимут сериал об Одиссее
Вышел новый трейлер видеоигры Marvel’s Wolverine — он посвящен боли, ярости и прошлому Росомахи
В «Коломенском» пройдет праздник в честь 46-летия Олимпиады 1980 года
Канье Уэст выступит в Казахстане
28 июля в кинотеатре «Пионер» «Афиша» и «Про:взгляд» представят «Непокой» Леонида Шмелькова
В экранизации God of War заменят исполнителя главной роли после травмы Райана Херста
В театрах Москвы не будут вводить обязательный дресс-код
Американец попытался использовать котенка при ограблении банка
Оператор телесуфлера Трампа заработал более 100 тыс. долларов на ставках на речи президента
Световой меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» продали за рекордные 3,75 млн долларов
Софи Нелисс из «Жаркого соперничества» и «Шершней» снимется в сериале «Это лето будет другим»
Эндрю Гарфилд поднимает народ против Ричарда II в трейлере «Восстания»
Ближайшая ночь в Москве будет аномально холодной. Температура опустится до 8 градусов

Антон Лапенко в роли хоккейного тренера в тизере-трейлере сериала «Седьмой игрок»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

«Кинопоиск» представил новый тизер-трейлер сериал «Седьмой игрок», главные роли в котором исполнили Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко. Премьера состоится этой осенью.

В центре сюжета — хоккейный клуб «Строитель», оказавшийся внизу турнирной таблицы. Его новым директором становится бывший тренер по фигурному катанию Артем (Антон Лапенко). Он хочет изменить тренировочный процесс и стратегию клуба.

Видео:&nbsp;«Кинопоиск»

В сериале также снялись Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Юлия Ильина, Дмитрий Куличков, Евгений Харитонов и другие. Режиссером «Седьмого игрока» стал Сергей Пикалов («Мажор», «Точка ноль»).

Съемки сериала проходили в трех городах — Твери, Москве и Минске. Над сценарием драмеди работали Николай Муратов («Крюк», «257 причин, чтобы жить») и Денис Кагарманов («257 причин, чтобы жить»).

Расскажите друзьям