Антон Лапенко в роли хоккейного тренера в тизере-трейлере сериала «Седьмой игрок»

В центре сюжета — хоккейный клуб «Строитель», оказавшийся внизу турнирной таблицы. Его новым директором становится бывший тренер по фигурному катанию Артем (Антон Лапенко). Он хочет изменить тренировочный процесс и стратегию клуба.