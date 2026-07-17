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Американец попытался использовать котенка при ограблении банка

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кошечка Магнолия. Фото: Beltsville Community Cats

В штате Мэриленд мужчина украл котенка из зоомагазина, а потом попытался ограбить с ним банк. Об этом сообщает NBC Washington.

Камеры наблюдения сняли, как мужчина в светлой футболке и черной шапке вошел в магазин Pet Supplies Plus в городе Белтсвилл. Он открыл ключом зону с животными, которых пристраивали в новые семьи, схватил трехмесячную черно-белую кошку по кличке Магнолия и выбежал на улицу.

После этого мужчина направился в отделение PNC Bank в том же торговом центре. По словам представительницы волонтерской организации Beltsville Community Cats Стефани Стуллич, он подошел к сотруднику банка с кошкой на руках и попросил подержать ее.

Затем мужчина написал записку и передал ее кассиру. В ней он потребовал отдать ему все наличные. Полицейские прибыли на место через несколько минут и задержали подозреваемого внутри банка.

Сотрудники зоомагазина рассказали, что мужчина в течение нескольких недель приходил к ним почти каждый день и сразу направлялся к Магнолии. Во время происшествия кошка не пострадала.

Магнолию вернули волонтерам. Ей по-прежнему ищут дом. «Она ищет законопослушного человека с большим любящим сердцем», — отметила Стуллич.

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